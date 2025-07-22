نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك زاهر تشعل السوشيال ميديا بسيارة فارهة بأرقام خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطلالة خطفت الأنظار وأثارت عاصفة من التفاعل على مواقع التواصل، ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر أمام سيارة فارهة تحمل أرقامًا مميزة تحمل اسمها، ما دفع الجمهور للتساؤل حول دلالات هذه الخطوة الجريئة، وانهالت التعليقات ما بين الإعجاب والاستفهام عن خلفيات الصورة ورسائلها الخفية.

ملك، التي اختارت الظهور بفستان أبيض أنيق بسيط التصميم، نسّقته مع حقيبة يد باللون الأصفر، أضافت لمسة ناعمة بألوان مكياج هادئة، وتركت شعرها منسدلًا في تناغم ناعم زاد الصورة أناقة وأنوثة.

لكن الحدث لم يقف عند مجرد ظهور أنيق، بل جاء بالتوازي مع إعلان ملك أحمد زاهر عن أولى تجاربها في مجال التأليف والإخراج، حيث كشفت عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام عن عمل سينمائي جديد يحمل اسم "شنطة سفر"، مؤكدة حماستها لهذا المشروع الذي يحمل توقيعها الكامل تأليفًا وإخراجًا. وعلّقت قائلة: «سعيدة وفخورة انى بقدملكم أول فيلم من إخراجي وتأليفي.. شنطة سفر».

اخر أعمال ملك زاهر

وتأتي هذه الخطوة بعد مشاركتها اللافتة في ماراثون دراما رمضان 2025، حيث تألقت في مسلسل "سيد الناس" إلى جانب كوكبة من النجوم، أبرزهم عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، والدها الفنان أحمد زاهر، وخالد الصاوي، صلاح عبد الله، إنجي المقدم، منة فضالي وغيرهم، في عمل درامي من تأليف وإخراج محمد سامي، تميز بمزيج من الأداء الواقعي والطرح الإنساني.