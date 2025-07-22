نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتصم ينتقم من مسعد بعد خطف ريم..حلقة 29 من فات الميعاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتصاعد الأحداث في الحلقة 29 بشكل درامي بعدما أقدم أحمد مجدي "مسعد" على خطف ابنته ريم من طليقته أسماء أبو اليزيد "بسمة"، حيث اتفق معها على أن تنزل لمقابلته أسفل المنزل، وأوهمها بأنه أخذ إذن والدتها، ثم اصطحبها معه.

وعند اكتشاف الأمر، نشبت مشادة حادة بين معتصم (أحمد صفوت) ومسعد أمام منزل والد بسمة (محمود البزاوي)، تطورت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

وفي سياق آخر، قرر معتصم الرد على مسعد بطريقة مختلفة، حيث عقد اتفاقًا مع شركائه في ورشة الجلود لشراء نصيبهم، ليصبح هو المالك الوحيد للورشة.



أحداث فات الميعاد



ينتمي مسلسل فات الميعاد إلى مسلسلات الـ 30 حلقة، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، حيث تبدأ القصة بحدث يبدو عاديًا، كأن تطلب زوجة الطلاق من زوجها باستحالة العشرة بينهما، ولكن هذا الطلب يتحول إلى كرة ثلج تتعاظم ويتفاقم أثرها على حياة كل أبطال المسلسل.



أبطال مسلسل «فات الميعاد»





ويضم مسلسل فات الميعاد بطولة الثنائي أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي، ويشاركهما البطولة كل من أحمد صفوت ومحمود البزاوي ومحمد على رزق وسلوى محمد على وفدوى عابد وحنان سليمان ومحمد أبو داوود وولاء الشريف ومحمد السويسي وهاجر عفيفي والمسلسل من تأليف ناصر عبد الحميد وعاطف ناشد وإسلام أدهم، فيما أشرف على الكتابة محمد فريد، إخراج سعد هنداوي، مدير التصوير زكي عارف وموسيقى تصويرية عزيز الشافعي.



قنوات ومواعيد عرض من مسلسل فات الميعاد



تذاع الحلقات مسلسل فات الميعاد، على قناة DMC في تمام الساعة الـ8 مساء، وتكون الإعادة الأولى للحلقة في تمام الساعة الـ2 صباحا والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:30 ظهرا، بينما تذاع الحلقات عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة الـ 11 مساء، بينما الإعادة تكون في تمام الساعة الـ 8 صباحا، وإعادة الثانية في تمام الـ 5 مساء.