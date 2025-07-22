نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تُشعل ميلانو بإطلالة ناعمة مع عائلتها.. إجازة أوروبية بنكهة الحب والتأمل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

خطفت النجمة روجينا الأنظار من قلب ميلانو، العاصمة الإيطالية الساحرة، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مجموعة صورٍ ناعمة من رحلتها الأخيرة برفقة زوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وابنتهما. روجينا ظهرت بإطلالة راقية بفستان أبيض بسيط لكنه مشرق، يحمل لمسة أنثوية حالمة، وبدت في قمة الحيوية والسكينة وكأنها تستنشق الجمال من تفاصيل المدينة الأوروبية وتغزل لحظات لا تُنسى مع من تحب.

هذه الإطلالة لم تكن فقط استراحة من العمل، بل بدت وكأنها رسالة حب للحياة وللعائلة، وصورة ناعمة للفنانة التي تعرف كيف تُدير توازنها بين صخب الأضواء وخصوصية العائلة. تفاعل الجمهور بكثافة مع الصور، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بإطلالتها الأنيقة، وبساطتها الآسرة، وحنوها الواضح على أفراد أسرتها.

اخر أعمال روجينا

يُذكر أن روجينا تألقت في رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، الذي قُدم بنمط الـ15 حلقة فقط، وناقش واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية حساسية، وهي قضية "حق الكد والسعاية". جسّدت روجينا في العمل شخصية "سوسن"، تلك الزوجة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصال دام عشرين عامًا من الزواج، مقدّمة أداءً إنسانيًا أثار جدلًا واسعًا حول حقوق المرأة بعد الطلاق، في ظل تحديات قانونية واجتماعية متجذّرة.