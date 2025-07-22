نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مغامرة “ليلو وستيتش” الحيّة تكسر حاجز المليار وتُعيد ديزني إلى القمّة بإيرادات عالمية ضخمة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تمكّن فيلم "Lilo & Stitch" بنسخته الـLive Action من تسجيل إنجاز عالمي كبير، بعدما حطّم حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي، محققًا ما مجموعه مليار و7 ملايين و986 ألف دولار منذ بدء عرضه في 23 مايو الماضي. الفيلم، الذي أنتجته استوديوهات ديزني، يمتد على مدار ساعة و48 دقيقة، ونجح في خطف الأنظار بقوة من أول أسبوع له.

ووفقًا للإحصائيات، توزعت الإيرادات بين 418 مليونًا و186 ألف دولار من شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، مقابل 589 مليونًا و800 ألف دولار من الأسواق العالمية، ما يؤكد الشعبية الجارفة للعمل بين الجمهور المحلي والعالمي على حدٍّ سواء.

تصوير الفيلم ومواقع الأحداث:

جرى تصوير النسخة الواقعية من "Lilo & Stitch" في مواقع خلابة بجزيرة أواهو في هاواي، مع مشاهد ساحرة التُقطت على شواطئ هونولولو، وهو ما أضفى طابعًا بصريًا فريدًا على العمل. الفيلم من بطولة مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، في حين أدى كريس ساندرز الأداء الصوتي للشخصية المحبوبة "Stitch"، وشارك بعض نجوم النسخة الأصلية من الفيلم الكرتوني لعام 2002، مثل تيا كارير وآمي هيل، في أدوار جديدة أُعيد تقديمها بأسلوب عصري.

قصة الفيلم :

تُعيد هذه النسخة الجديدة تقديم القصة الكلاسيكية المحبوبة، التي صدرت لأول مرة عام 2002 بنجاح ساحق، لكن مع تغييرات محسوبة في الحبكة والنهاية، تناسب العصر الحديث وتمنح الشخصيات عمقًا دراميًا أكبر. تدور القصة حول الطفلة "ليلو" والكائن الفضائي الظريف "Stitch" في مغامرة مليئة بالمواقف الطريفة والدروس الإنسانية المؤثرة، مع تركيز على قيم العائلة، والاندماج، والانتماء.

وتُعد هذه النسخة الحية خطوة ذكية من ديزني لإعادة إحياء أعمالها الناجحة بطريقة جديدة، وهو ما ينسجم مع استراتيجيتها الحديثة في مزج الحنين بالحداثة، ما يضمن استقطاب أجيال مختلفة من المشاهدين، ويمنح الأعمال القديمة فرصة للحياة من جديد بلمسة بصرية مبهرة وتقنيات متطورة.