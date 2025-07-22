نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... راغب علامة يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّر النجم اللبناني راغب علامة تريند جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعدما ضجّت مواقع التواصل بصورة تم تداولها بكثافة من إحدى حفلاته الأخيرة، وتحديدًا لحظة التقاءه العفوي بإحدى المعجبات، حيث ظهرت وكأنها تقبّله بطريقة حميمة، ما أثار زوبعة من التعليقات والتكهنات، بين مؤيد ومنتقد، إلى أن خرج راغب عن صمته لوضع حدّ للجدل، وكشف الحقيقة كما هي، دون مبالغة ولا مواربة.

وفي مداخلة هاتفية له ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلاميين شادي شاش ولما جبريل، فنّد علامة تفاصيل اللحظة التي وصفها بـ"العفوية"، مؤكّدًا أنّ ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة إطلاقًا، بل جاء نتيجة "زاوية تصوير خادعة" أوحت بغير الواقع. وقال راغب بصراحة معتادة: «الصورة المنتشرة أظهرت الأمر بشكل غير دقيق، المعجبة لم تكن مصرية وكانت فرحانة بالحفل، وعبّرت عن سعادتها بشغف، وشدتني فجأة، ولكن لم تقبّلني في فمي كما اعتقد البعض، هيدا ما صار أبدًا».

وأضاف، بنبرة المزاح المخلوطة بالواقعية: «أنا أتعامل مع جمهوري من الجنسين بمحبة ومودة، وعمري ما جرحت حدا أو صدّيت معجب. بالعكس، أنا إنسان عاطفي وبحب الناس، وبعتبر التفاعل مع الجمهور جزء من نبض المسرح، بس اللي صار بيحمّل المنظمين مسؤولية، كان لازم يكون في تنظيم أكتر أو حتى حواجز، وإذا بدكن الصراحة كان لازم يحطوا أسلاك شائكة»، ضاحكًا.

راغب أشار أيضًا إلى أنّ الصورة لم تُلتقط على المسرح كما أشاع البعض، بل كانت خلف الكواليس، في لحظة استراحة أو لقاء جانبي، مؤكدًا أن لقاءاته مع الجمهور دائمًا ما تكون مفتوحة ومرنة، وأنه لا يحب "البرستيج" الزائد أو الترفع عن الناس. وأضاف: «أنا مش من الفنانين اللي بيحطوا حاجز مع جمهورهم، بحب أتواصل وأتصور وأضحك، وأنا أصلاً ضدّ فكرة إنو الفنان يكون مغرور أو بعيد عن الناس اللي بتعطيه طاقة ومحبة».

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين مع تصريحات راغب علامة، حيث أشاد البعض بهدوئه في الرد، وصراحته، وذكائه في امتصاص الموقف، بينما عبّر آخرون عن تضامنهم معه واعتبروا أن الصورة تم استغلالها بشكل مبالغ فيه، بهدف إثارة الجدل لا أكثر.