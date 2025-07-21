نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمال ماهر تتصدر تريند يوتيوب بـ6 أغاني بعد طرح ألبومها الجديد "حاجة غير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أغاني عقدة حياته ورقم واحد وحاجة غير من ألبوم آمال ماهر تتصدر تريند يوتيوب

تصدرت النجمة آمال ماهر قائمة التريند على موقع "يوتيوب" في مصر والوطن العربى، وذلك بعد يوم من طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "حاجة غير"، والذي شهد تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الأغاني التي تصدرت التريند هي: "رقم واحد"، "نسيت اسمي"، "مضمونة"، "عقدة حياته"، و"خبر عاجل"، ورقم واحد، وقد حظيت كل أغنية بنسب استماع ومشاهدة مرتفعة، وسط إشادة بالأداء الفني.

ويُعد الألبوم عودة قوية لآمال ماهر إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الغياب، حيث عبر جمهورها عن سعادتهم بالعودة، مؤكدين أن العمل يحمل تنوعًا في الألحان والكلمات ويعكس نضجًا فنيًا واضحًا.

واعتمدت آمال ماهر في هذا الألبوم على التعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، ما أضفى تنوعًا وغنى في الأسلوب والمحتوى، ويُنتظر أن يحقق الألبوم صدى واسعًا لدى جمهورها في الوطن العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي رافقت الإعلان عنه.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.

وأيضًا أغنية "اتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري، وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي.

وأغنية "عقدة حياته" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

وأغنية "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيرًا أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.