أحمد سعد يكشف تفاصيل ومواعيد إطلاق "الوش الثاني من ألبوم "بيستهبل" بعد تصدر الجزء الأول التريند

أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الكبير لـ"بيستهبل" وتصدره التريند ٦ أيام متواصلة.. أحمد سعد يعلن تفاصيل "الوش الثاني"

أعلن النجم أحمد سعد تفاصيل ومواعيد إطلاق "الوش الثاني" من ألبوم "بيستهبل" والذي يضم 5 أغنيات وذلك بعد النجاح الكبير لأغنيات الوش الأول من الألبوم الذي أطلق الأسبوع الماضي من 5 أغنيات وتصدرت التريند عبر عدد كبير من منصات التواصل الاجتماعي لستة أيام متتالية.

وكشف سعد عن أن "الوش الثاني" من الألبوم يطلق يوم الأربعاء القادم، 23 يوليو الجاري، وهو مكون من 5 أغاني جديدة على غرار الوش الأول وتضم عدد من المفاجآت الموسيقية.

الأغنية الأولى تطلق عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الخامسة مساء وهي أغنية "بلونة" كما يطلق أغنية "شفتشي" في تمام الساعة السادسة مساء وأغنية "اتحسدنا" الساعة السابعة.

في تمام الساعة الثامنة مساء يطلق أحمد سعد أغنيته الرابعة "اتك اتك" وفي التاسعة مساء يطلق أغنية "حبيبي ياه ياه" التي يقدمها بمشاركة مروان موسى وعفروتو.

ونشر أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق، "جاهزين يوم الأربعاء.. الوش التاني من ألبومي الجديد "بيستهبل".