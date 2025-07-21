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بسبب «شلة ثانوي».. سيد رجب يصاب خلال التصوير

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القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان سيد رجب للإصابة خلال كواليس تصوير مشاهد أكشن ضمن أحداث فيلم «شلة ثانوي»، التي كان يتم تصويرها في الصحراء. 

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سيد رجب يصاب خلال التصوير 

ورفض سيد رجب خلال تصوير  المشاهد التي جمعته مع الفنان بيومي فؤاد والفنان فتحي عبد الوهاب، الاستعانة بـ دوبلير. 

إصابة سيد رجب 

وخضع سيد رجب، للفحوصات الطبية بعد الإصابة وأمره الأطباء بالراحة التامة، بعدما تحامل على نفسه لاستكمال تصوير المشاهد. 

ابطال فيلم شلة ثانوي 

ويضم الفيلم كوكبة من الفنانين يجتمعون لأول مرة في عمل فني من تأليف عبدالفتاح كمال، انطلق تصويره مطلع الشهر الجارى، وهو من بطولة النجوم بيومي فؤاد وسيد رجب، وفتحي عبدالوهاب، ويشارك فى الفيلم عدد من ضيوف الشرف من بينهم شيرين رضا وأكرم حسني، والعمل من إخراج هشام الشافعى وإنتاج صفوت غطاس ومحمد فوزى.

قصة فيلم شلة ثانوي

ويدور الفيلم في قالب اجتماعي كوميدي، حول ثلاثة أشخاص يواجه كل منهم أزمة في مجاله تشعره بالمهانة وانعدام الجدوى، يقدمون على إثبات قدراتهم من خلال عمل مدوي، مبهر، وغير قانوني، فيما تنتهز سمسارة فاتنة الفرصة وتحاول توجيه خطتهم لأغراض خبيثة، تنجح في إحداث الشقاق بينهم، لكن الصداقة تنتصر في النهاية.

اعمال جمعت سيد رجب وبيومي فؤاد 

ويتعاون بيومى فؤاد وسيد رجب فى فيلم "شلة ثانوى" للمرة الثالثة فى السينما، بعدما شاركا فى فيلم "وقفة رجالة" مع ماجد الكدوانى وشريف دسوقى عام 2021 وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، كما قدما سويًا فيلمًا ثانيًا بعنوان "أنا وابن خالتي" الذى تم طرحه في السينمات يناير 2024، وشارك في بطولته هنادى مهنا

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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