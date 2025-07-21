بعد نجاحه تجاريا في مصر.. الأردن تستقبل فيلم (شرق 12) في عرض سينمائي بحضور مخرجته

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف مؤسسة (دارة الفنون) بالمملكة الأردنية الهاشمية فيلم (شرق 12) للمخرجة "هالة القوصي" حيث سيعرض الفيلم في الأردن لأول مرة في الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء القادم، وسيعقب عرض الفيلم نقاش مع مخرجته الفنانة البصرية "هالة القوصي"

وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه (شرق 12) بعد عرضه تجاريا في مصر، وهي الخطوة التي جاءت عقب خوضه رحلة ناجحة في المهرجانات العالمية، وقد تسبب الاقبال الجماهيري على الفيلم في مد فترة عرضه والتي كانت مقررة سلفا بأسبوعين، حيث يعرض الفيلم حاليا للأسبوع الرابع في سينما زاوية ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية.



وقد وقع اختيار مؤسسة (دارة الفنون) على الفيلم لعرضه على الجمهور، نظرا لكونها مؤسسة فنية تأسست عام 1988 بهدف توفير منصة للفنانين العرب المعاصرين، ودعم الممارسات الفنية وتبادل الخبرات، وتحفيز الخطاب النقدي، والبحث في الفن العربي وتوثيقه وأرشفته، وتقدم المؤسسة خلال برنامجها الصيفي لهذا الموسم مجموعة مختارة من الأفلام العربية التي تتجاوز الأشكال السينمائية التقليدية، لتصنع سرديات بصرية وسمعية تجريبية.



الفيلم من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.



وقد عرض للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند، كما تم اختياره ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته ال 54، بالإضافة إلى أنه افتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025.

يذكر أن هالة القوصي هي فنانة بصرية ومخرجة تعمل في مصر وهولندا وقد أنتجت عدد من الأفلام القصيرة التي عرضت في مهرجانات ومعارض دولية. ويعد فيلم "شرق 12" فيلمها الروائي الثاني، حيث عرض فيلمها الأول زهرة الصبار للمرة الأولى في مسابقة مهرجان روتردام الدولي وحصل على جائزة أحسن ممثلة في مهرجان دبي الدولي وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان أسوان لسينما المرأة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان القومي للسينما وجائزة أحسن ممثلة مساعدة في مهرجان جمعية النقاد.