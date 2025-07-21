«إيه الكلام ؟! بيبي إيه النظام».. محمد رمضان يزيل الستار عن أحدث أغانيه

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد طرح أحدث أغانيه «بيبي إيه النظام»، عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

محمد رمضان يزيل الستار عن أحدث أغانيه

ونشر محمد رمضان جزء من أغنيته الجديدة «بيبي إيه النظام»، وعلق قائلأ:" إيه الكلام ؟! بيبي إيه النظام ؟!بإذن الله الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر..ثقة في الله نجاح "

https://www.instagram.com/reel/DMX5FhjMiKe/?igsh=cGkyMG01MWdvbXc=

موعد طرح اغنيه «إيه الكلام ؟! بيبي إيه النظام»

ومن المقرر طرح اغنيه«إيه الكلام ؟! بيبي إيه النظام» يوم الاربعاء المقبل الموافق 23 من يوليو الجاي، عبر جميع المنصات.

أحدث اعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلم "أسد" من بطولة اللبنانية رزان جمال وعلى قاسم وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، أحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا ومن إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، ومونتاج أحمد حافظ وديكور أحمد فايز وتصميم الملابس ريم العدل ويتولى الموسيقى التصويرية للفيلم هشام نزيه.

اخر اغاني محمد رمضان

وكان اخر اغاني محمد رمضان هو كليب «من ضهر راجل» الذي طرحه مؤخرا عبر قناته على موقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب»، وجميع المنصات الرقمية والغنائية، وجاءت الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع حازم إكس وإسلام ساسو.