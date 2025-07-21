أبو.. من مهرجان الجونة إلى "توبة" فى فرح شعبى !

القاهرة - محمد ابراهيم - فى مفاجأة من النجم أبو، لجمهوره ومحبيه، أطلق ألبومه الغنائي الصيفى الجديد "توبة"، الذى يقدم من خلاله أشكال موسيقية مختلفة، منها لأول مرة شعبى، فى أغنية الألبوم الرئيسية "توبة"، كما سيضم الألبوم أغنيات متنوعة منها المقسوم والدرامى الخفيف، وجميع الألحان ستكون متميزة جدا، سيلحظها الجمهور، وتتناسب مع الأجواء الصيفية، وتختلف عما قدمه من قبل.



قام أبو بتصوير أغنية الألبوم "توبة" مع المخرج عمر دونجا، وتم التصوير فى مدينة القناطر الخيرية، وسط أجواء شعبية حقيقية بين أهل المدينة، ودارت فكرة الكليب فى إطار درامى خفيف، ولايت كوميدى، ظهر من خلالها أبو بشكل مختلف، بعيد عن المألوف الذى اعتاد عليه وهو الشكل الأنيق، الذى يظهر به فى أجواء مهرجان الجونة السينمائى الدولى.



كما كشف الفنان أبو أنه قرر هو والمنتج محمد جابر، أن يقوما بوضع خطة فنية مبتكرة لمشروعاتهما الفنية، وذلك بطرح ألبوم غنائى متنوع فى الأجواء الصيفية الحالية، وألبوم آخر فى وقت لاحق، يتناسب مع الأجواء الشتوية.. كما أكد أبو أنه تحمس واجتهد كثيرا فى اختيار أغنيات ألبومه الصيفى الجديد "توبة"، وفى تحضيرها وتنفيذها، مع فريق العمل، وأيضا مع المنتج محمد جابر، رغبة منه فى أن يرضى كافة الأذواق.



يذكر أن الفنان أبو كان قد كتب مشوقا جمهوره، على صفحته عبر موقع الفيديويهات والصور "أنستجرام" بأن هذا الألبوم هو نتاج تعاون مبدع بينه وبين المنتج محمد جابر وشركة Gamma Music، ويضم مجموعة من الملحنين المبدعين، بالإضافة إلى شعراء وموزعين موسيقيين بارزين.

تفاصيل الألبوم.. "توبة".. كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد حمزة، وتوزيع موسيقى رامي سمير.



"بلاش بالليل".. كلمات مصطفى ناصر، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى توما.

"بان بان".. كلمات مصطفى ناصر، والحان تيام على، وتوزيع موسيقى، أمين نبيل.

Come Back".. كلمات تامر حسين، وألحان أبو، وتوزيع موسيقى توما.

"قلبى أهو".. كلمات تامر حسين، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقى نبيل أمين.

"أحلى حاجة".. كلمات، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى، رامى سمير. والألبوم من إنتاج شركة "Gamma music" للمنتج محمد جابر.