بإطلالة صيفية.. داليا البحيري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة داليا البحيري انظار متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعة من الصور الجديدة.

أحدث ظهور لـ داليا البحيري

وظهرت داليا في الصور وهي ترتدي فستانًا مشجرًا أنيقًا، ونظارة من اللون الاخضر الفاتح، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل على الكتفين.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر أعمال داليا البحيري هي مسرحية الملك وأنا، وهي من نوعية الأعمال التي تعتمد على الموسيقى والاستعراضات، ويشارك بجانب داليا في بطولتها فريد النقراشي، هدى هاني، علاء عيد، خالد إبراهيم، هبة محمد، نور الشرقاوي، وعدد من الشباب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الأطفال، والعمل من إعداد وإخراج محسن

وايضا شاركت في فيلم "أولاد حريم كريم" من بطولة بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام قمر، رنا رئيس، هنا داود، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى.

أحدث اعمال داليا البحيري

ويذكر ان داليا البحيري تشارك مع هاني رمزي في بطولة مسلسله الجديد دون مقابل، وتقدم داليا خلال أحداث المسلسل شخصية أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويتناول المسلسل يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي