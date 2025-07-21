نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شنودة: ألبوم عمرو دياب الجديد مش مبهر بالنسبالي ولا متفاجئ بيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموسيقار الكبير هاني شنودة كواليس لقائه الأول مع الفنان عمرو دياب، مؤكدًا أنه كان أول من اكتشفه وراهن على موهبته، مشيرًا إلى أن الهضبة نجح في أن يكون واجهة فنية مشرفة لمصر، ولا يزال يبهره في كل عمل جديد يقدّمه.

وقال “شنودة”، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج بنظرة تانية، تقديم الإعلامي محمود الجلفي على قناة الشمس: أنا اللي اكتشفت عمرو لوحدي.



وتابع: فاكر أول يوم شفته، خبط على باب أوضتي في الفندق، وسمّعني صوته، وحسيت إني قدامي فنان حقيقي، غقلت له إنت عندك كل حاجة حلوة، إلا حاجة واحدة بس، إنك بتتكلم بورسعيدي ومش قاعد في القاهرة.



واستكمل هاني شنودة: تاني يوم لقيته جايلي تاني، وإصراره كان أقوى، واتعلم بسرعة، وفعلًا هو من النجوم اللي حاطين رجليهم على أرض صلبة.

وعن أول تعاون بينهما، قال شنودة: “أول أغنية اشتغلنا فيها سوا كانت الزمن، بصراحة، لحد النهارده أنا معجب بيها جدًا، رغم إن أنا اللي ملحنها، بس كلام الدكتور زكي فيها عاجبني جدًا.

وتحدث “شنودة” عن أهم ما يميز عمرو دياب كمطرب، قائلًا:" عمرو دياب واجهة كبيرة جدًا لمصر، وكل حاجة فيه حلوة، ذوقه عالي جدًا، وكل مرة بشوفه في حفلة بلاقيه متجدد أكتر من اللي قبلها، وكل ما أسمع ألبوم جديد ألاقيه أحلى من اللي قبله، ومافيش حد ينفع يتحط جنبه.

وعن رأيه في الألبوم الجديد للهضبة، قال شنودة: “إنتوا اتفاجئتوا مفاجأة سعيدة… لكن أنا ما اتفاجئتش خالص.

وواصل: أنا متوقع من عمرو دياب دايمًا التجديد، ويعمل دايمًا أحسن من اللي قبله”.