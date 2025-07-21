نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد «الحكاية سعيدة» و«الحفيد».. يوسف المنصور في المهرجان القومي للمسرح بـ «محاكمة أرثر ميلر» ممثلًا للجامعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان والمخرج الشاب يوسف المنصور للمشاركة في فعاليات الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري، من خلال العرض المسرحي «محاكمة السيد أرثر ميلر»، الذي يقدمه منتخب جامعة بني سويف، ممثلًا لجامعات مصر، يومي 29 و30 يوليو الجاري، على مسرح الطليعة – قاعة صلاح عبد الصبور، في تمام التاسعة مساءً.

وجاء اختيار العرض للمشاركة في المهرجان بعد سلسلة من النجاحات المتتالية، إذ بدأ بموسم ناجح داخل الأروقة الثقافية في جامعة بني سويف، حيث حقق إقبالًا جماهيريًا واسعًا وأصداءً نقدية متميز.، وبدعم من الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، قررت الجامعة الدفع بالعرض للمشاركة في مهرجان إبداع للجامعات والمعاهد العليا، في دورته الـ 13، وهناك واصل العرض تألقه وحصد إشادات لجنة التحكيم والنقاد وعددًا من الجوائز، مما دفع الجامعة لترشيحه رسميًا للمهرجان القومي للمسرح، ليتم اختياره ممثلًا عن الجامعات المصرية وسط منافسة قوية.

«محاكمة السيد أرثر ميلر» عرض مسرحي يناقش فترة لجنة «مكارثي» التي اجتاحت الولايات المتحدة في خمسينيات القرن الماضي، وما رافقها من مطاردة المثقفين والفنانين بتهمة الشيوعية والخيانة، من خلال رؤية درامية تقدم محاكمة رمزية للكاتب العالمي أرثر ميلر.

والعرض يأتي بدعم من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منصور حسن، وبرعاية كل من الأستاذة سحر حامد والأستاذة هبة صلاح الدين من إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

ويشارك في البطولة العرض المسرحي «محاكمة السيد أرثر ميلر»:حسام حسن، مروان جامد، مادونا رزق، ميرا أشرف، إبرام أسام، نوران حمدي، أحمد مصطفى، شهد خالد، مؤيد علاء، مارينا إبراهيم، يوستينا القس، ملك البنا، مارجريت عماد، مينا أكرم، كريم أحمد، أحمد ماهر، أسامة طلعت، عمر عويس، جيسيكا رزق، يوسف أسامة، مصطفى طارق، محمد مختار، محمد فريد، منار هنداوي، أروى محمد.

ديكور: أحمد شيربي، موسيقى: شادي شوارب، تعبير حركي: شيرين حجازي، مادة فيلمية: ريهام عبد النبي، دعاية: أحمد الجوهري، تدريب تمثيل: باخوم عماد، إضاءة: محمود الحسيني

مساعدا الإخراج: ريهام عبد النبي، سيف فؤاد، مخرج منفذ: وليد حسين دراماتورج وإخراج: يوسف المنصور

يُذكر أن يوسف المنصور، حقق نجاحًا ممتميزًا في الفترة الماضية بمشاركته في عرض «الحكاية سعيدة» بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في مسرحية «الحفيد» على المسرح القومي، ليواصل تجربته المسرحية مع شباب الجامعات من خلال هذا العمل الجديد.