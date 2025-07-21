بعد نجاح أغنية "بطة" و"أخويا" إيهاب عبد الواحد: سعيد بالتعاون مع أحمد سعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الملحن إيهاب عبد الواحد حالة من الانتعاشة الفنية خصوصًا بعد نجاح أغنيته الأخيرة "بطة"، للنجم أحمد سعد، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت "تريند" سواء على "إنستجرام" أو "تيك توك"، وبجانب أغنية "بطة" نجاح أغنية "أخويا" للنجم أحمد سعد كانت من مصادر سعادته بعد الإشادات الكبيرة التي حاز عليها.

تصريحات إيهاب عبد الواحد



وصرح الملحن إيهاب عبد الواحد قائلًا: "سعيد بالتعاون من جديد مع النجم أحمد سعد في ألبوم الصيف الجديد بأغنيتي "بطة وأخويا" وأنا بعتبر أحمد سعد أخويا وصاحبي وجمعتنا نجاحات كثيرة سابقة مثل سايرينا يا دنيا، صاحبي، صوت العيد (زقزقة للضحكات) والكيميا راكبة وغيرهم الكثير، والحمد لله أنا سعيد جدًا بردود الأفعال علي الأغنيتين وخصوصًا بطة".



وأضاف: "بجانب الأغنيتين أصدرت مع أصالة أغنية "عندي اكتفاء" وهي أغنية مختلفة عني ذات طابع جديد علي وعلى السوق الغنائي بشكل عام وطبعًا اصالة دايمًا بتشجعني في التجديد والأشكال المختلفة عنها وعني".