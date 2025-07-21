حسام حبيب يشارك جمهوره لقطات مميزة من حفله الأول في السعودية (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب المطرب والملحن حسام حبيب، عن سعادته الكبيرة بعد إحيائه أولى حفلاته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أن استقبال الجمهور الدافئ والمحبة الكبيرة التي وجدها منذ اللحظة الأولى كان له أثر خاص ومميز في نفسه.

شارك حسام حبيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مجموعة من الصور التي توثق اللحظات المهمة من الحفل، ووجه في تعليق خاص عبارات شكر وتقدير للمملكة السعودية وشعبها الكريم، قائلا: «كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الغالية على الاستقبال الدافئ والمحبة الكبيرة اللي حسيت بيها من أول لحظة».

كما عبر عن امتنانه وخالص تقديره للمستشار تركي آل الشيخ، الذي وصفه بأنه «سند حقيقي للفن العربي» لما يقدمه من دعم دائم للفنانين والمبادرات الفنية في المنطقة.