حلقة يوسف معاطي مع عمرو الليثى فى "واحد من الناس" تتصدر ترند X

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت حلقة المؤلف والكاتب والإعلامي يوسف معاطي مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه “واحد من الناس” على شاشة قناة الحياة الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع “X”، بعد عرضها مساء أمس الاحد، حيث تحدث يوسف معاطي في أول ظهور له بعد ٢٠ عام عن أسرار سفره لمدة عشر سنوات.. وعلاقته وابرز أعماله مع الفنان عادل إمام ".

أبرز تصريحات يوسف معاطي

كما كشف مذكراته التي اذيعت لأول مرة وأسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم.

وسر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ومن مرجان أحمد مرجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة".