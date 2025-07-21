الكاتب يوسف معاطي يتحدث عن المشاكل التي واجهها في أعماله

القاهرة - محمد ابراهيم - قال يوسف معاطي خلال حلوله ضيفًا في برنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي: “حياتي اتدمرت وأنا صغير ومنزلي وأسرتي بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة السويس، وتهجرت أنا وأسرتي من السويس”.

أبرز تصريحات يوسف معاطي

وأضاف أن معظم أعماله كانت متأثرة بما عاشه في الماضي، وما يحدث في غزة سيكون له تداعيات كبيرة على العالم.

وتحدث عن مسلسل "ارهابيات وشارونيات" الذي قدمه، قائلًا: “كانت صدمة كبيرة لديهم أن أقدم برنامجًا كوميديًا عن شارون وأمه بشكل ساخر وكوميدي”.

وتابع: “تعرض البرنامج لضغط كبير، وسحبوا إعلانات الشركات الكبرى، ولكن كان هناك تكاتف وتعاون لاستمرار إذاعة البرنامج”.

وأشار إلى أنه عندما قدم فيلم "السفارة في العمارة" الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية ولكن بشكل كوميدي، وأيضًا فيلم "حسن ومرقص" عن الفتنة الطائفية وتم تناوله بشكل به مزيج من الدراما والكوميديا.

وتابع: "أن الكوميديا أقوى من القنبلة، إن خفة دم الشعب المصري وقدرته على الضحك هي من جعلت مصر العظيمة تعيش لأكثر من 7 آلاف سنة وهي سر من أسرار قوة مصر، وأثناء سفري قمت بتأليف كتاب "الكوميديا الفرعونية".