الصور الكاملة.. "مفاجآت وأسرار" أحمد سعد بأضخم حفلات مهرجان مراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق الميجا ستار أحمد سعد نجاحا جديدا بإحياء أضخم حفلات مهرجان مراسي بالساحل الشمالي منذ انطلاقه مع بداية موسم صيف 2025 وحتى الآن، وشهد الحفل العديد من المفاجأت المثيرة التي خطفت أنظار الجمهور وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي بداية من ظهور روبي ومشاركتها له تقديم أغنية "تاني" للمرة الأولي منذ انطلاقها لمشاركة الجمهور الإحتفال بنجاحها وتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته



كما تفاعل الجمهور بموقف أكثر رومانسية لأحمد سعد مع زوجته علياء بسيوني التي فوجئت باحتفاله بعيد ميلادها على خشبة المسرح موضحًًا للجمهور بأن مكان الحفل شهد خطوبتهما وقدم لها أغنية "ألف مرة" وسط المزيد من آجواء الرومانسية والإثارة.

تفاصيل الحفل



وشهد الحفل صعود أحمد سعد علي خشبة المسرح وسط أجواء حماسية واستقبال حافل من جمهور الحفل من مختلف الجنسيات العربية والذي حمل للمرة لافتة كامل العدد.



وحرص سعد على تحية الجمهور لحفاوة الإستقبال ووجه تحية خاصة لبعض أصدقائه ممن تواجدوا بالحفل منهم الموسيقار امير عبد المجيد ثم اشعل الحفل بعدد كبير من أغانيه الطربية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة إلى بعض أغاني ألبومه الأخير " حبيبنا".

ألبوم حبيبنا لأحمد سعد



ويواصل النجم أحمد سعد حصد نجاحات ألبومه الأخير "حبيبنا" الذي احتفل بنجاحه في فبراير الماضي بحضور صناع العمل وعدد كبير من نجوم الفن ومشاهير الرياضة والإعلام على مسرح موفمبيك 6 أكتوبر وصناع الألبوم من شعراء وملحنين منهم عزيز الشافعي، نادر حمدي، تامر حسين، مدين، نادر عبد الله،إيهاب عبد الواحد واحمد إبراهيم.

أحمد سعد يقدم أغاني الألبوم كاملة في الحفل

وحرص أحمد سعد خلال الاحتفال علي تقديم أغاني الألبوم كاملة الذي يضم 9 أغنيات- بآداء درامي راق واستعراضات عالمية للفرقة الإسبانية وعقب كل اغنية يقوم بتوجيه التحية لصناعها.

حيث افتتح الحفل بأغنية "مفتقدني" وسط استقبال حافل من نجوم وضيوف الحفل..ثم قدم" عايز سلامتك" بآداء رومانسي تراجيدي بمشاركة نادر حمدي البيانو التي نالت المزيد من الإعجاب.

وتعالت أجواء الإثارة بأغنية " بسيط" التي أهداها لزوجته علياء البسيوني حيث قام في ختام الأغنية بالنزول من علي خشبة المسرح وجلس بجوارها وقامت الاعلامية رضوي الشربيني من مكانها لتلتقط لهما صورة وفيديو بالموبايل خلال تبادلهما التهاني بالقبلات والاحضان.

واستكمل سعد باقي أغنيات الألبوم "سودا سودا"،"تيجي نحارب"،"عمري اللي فات"،"انا مشيت" واختتم ب "حبيبنا" التي قام خلالها بدعوة صناع الألبوم من الصعود بجواره على خشبة المسرح لتحيتهم وتحية الفرقة الموسيقية الإسبانية وال "dancers".