“محمد ﷺ والقصص من القرآن الكريم”.. دراسة بحثية تربط بين السيرة والوحي في ضوء منهج تحليلي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

أصدر الدكتور محمد عبد الحميد كتابًا جديدًا بعنوان (محمد ﷺ والقصص من القرآن الكريم – دراسة بحثية)، عبر منصة “كتبنا” للنشر الشخصي، يقدم فيه قراءة جديدة ومعمقة لسيرة النبي محمد ﷺ، انطلاقًا من القرآن الكريم، باعتباره المصدر الأوثق لفهم جوهر الرسالة، وأبعادها التربوية والروحية والإنسانية.

الكتاب لا يكتفي بسرد الوقائع، بل يفتح بابًا لفهم السيرة النبوية من خلال التحليل الزمني والسياقي واللغوي للآيات، متتبعًا مراحل الدعوة المحمدية بدءًا من نزول الوحي، ومرورًا بالمرحلة المكية حيث التشديد على التوحيد والصبر، وانتهاءً بالمرحلة المدنية حيث التشريعات وبناء الدولة. ويُبرز كيف كان الوحي ملازمًا لكل مرحلة، يُعلّم ويوجه ويعالج الواقع بمنطق الرحمة والعدل والحكمة.

يعتمد الكتاب على ثلاثة مناهج رئيسية:

• المنهج التربوي: لاستخلاص القيم والعِبَر من السيرة في ضوء القرآن.

• المنهج السردي: لعرض الأحداث حسب تسلسل نزول السور.

• المنهج الموضوعي: لتحليل قضايا محورية كالتوحيد، الصبر، الجهاد، وبناء الشخصية النبوية.

وفي نهاية كل فصل، يقدّم المؤلف خلاصات تطبيقية تُعين القارئ على تحويل الدروس القرآنية إلى سلوك عملي في حياته اليومية، مما يجعل الكتاب أداة تربوية نافعة للمعلمين والدعاة والباحثين في الفكر الإسلامي.

ورغم وضوح منهج الكتاب في الاعتماد على القرآن الكريم كمصدر رئيسي، إلا أن من المفيد – كما يشير بعض المتخصصين – أن يسبق محتواه تمهيد يوضح ضرورة الجمع بين القرآن والسنة لفهم سيرة النبي ﷺ بصورة مكتملة ومتوازنة، خصوصًا لغير المتخصصين أو الشباب المتأثرين ببعض التيارات التي تُهمّش السنة النبوية.