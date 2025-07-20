نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملحن والموزع سام محمد يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "مستني إيه" وسر نجاحها السريع (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني منذ أيام قليلة أحدث ألبوماته الغنائية وهو ألبوم "لينا معاد" الذي احتوي على 15 أغنية جديدة تتنوع بين الدرامية والرومانسية والاجتماعية وقد تصدر الألبوم التريند منذ اللحظات الأولى التي طرح فيها.

ولكن الأغنية التي خطفت قلوب الجمهور هي أغنية "مستني إيه "بكلماتها التي تعبر عن الجميع، وبلحنها المتميز الذي قدمه الملحن سام محمد الذي تعد هذه هي المرة الأولي له في التلحين وبعد هذا النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وتصدرها التريند.

أغنية مستني ايه

تحدث "دوت الخليج الفني" مع الملحن والموزع سام محمد الذي كشف لنا في تصريح خاص كواليس أغنية "مستني إيه" وعن نصيحة تامر حسني له في حياته المهنية وعن رأيه في تقنية الذكاء الاصطناعي ومدي تأثيرها على صناعة الموسيقى.

الملحن والموزع سام محمد

وإليكم نص الحوار:



- حدثنا عن كواليس أغنية "مستني إيه" لنجم الجيل تامر حسني؟

تم تلحين الأغنية أولًا، ثم كتب عليها الشاعر عليم كلماتها في نفس اليوم. وعندما استمع إليها الفنان تامر في اليوم التالي، قرر على الفور ضمّها إلى أعماله. كما أن الأغنية تم تنفيذها بسرعة كبيرة، وكان العمل عليها سلسًا وسريعًا بحمد الله.



سام محمد وتامر حسني

- هل كنت متوقع نجاح الأغنية بهذا الشكل وتصدرها التريند في الساعات الأولى من طرحها ؟

كنت متوقع نجاح الأغنية، لكن لم أتخيل أن تصل إلى هذا المستوى من النجاح، خاصة في موسم الصيف حيث يميل الجمهور عادة إلى الأغاني الخفيفة والمبهجة أكثر من الدرامية. ومع ذلك، الحمد لله، تجاوزت الأغنية كل التوقعات.

الملحن والموزع سام محمد

-قمتَ بنشر فيديو تحدثتَ فيه عن دعم تامر حسني لك، وكيف أنه أشار إليك بجزئية التلحين تحديدًا. ما هي النصيحة التي قدمها لك تامر حسني في بداية تعاونكما الفني؟

تامر لم يبخل عليّ بأي دعم، فقد وفّر لي كل سبل الراحة وشجعني باستمرار على تقديم أفضل ما لدي. كان دائمًا في ظهري وساندني بكل طاقته، ولا يزال كذلك حتى الآن، والحمد لله.

وأضاف: "تامر ليس مجرد صديق أو زميل، بل هو بمثابة الأخ الأكبر لي، وأجمل ما في مشواري أني التقيت بإنسان جدع ومخلص مثله."

سام محمد وتامر حسني

-بعد النجاح الرهيب لأغنية "مستني إيه" وهي أغنية دراما، في رأيك ايه سبب انجذاب الجمهور للأغاني الدرامية بهذا الشكل ؟

الناس دائمًا تنجذب إلى الأغاني التي تعبر عن مشاعرهم، وكلمات عليم نجحت في التعبير عن أحاسيس الجمهور، بينما تمكن تامر حسني بصوته العاطفي من الوصول إلى القلوب منذ اللحظة الأولى. يُعتبر تامر حسني الفنان الوحيد القادر على أداء الطبقات العالية جدًا، مع الحفاظ على إحساسه العميق وشجن صوته، وهذا ما ساهم في نجاح الأغنية ووصولها إلى الناس بشكل كبير، والحمد لله.

سام محمد وتامر حسني

-تقنية الذكاء الاصطناعي تزداد تطور يوم بعد يوم هل ترى من وجهه نظرك أنه من الممكن أن تؤثر على وجود الكوادر البشرية في صناعة الأغاني ؟

بدأ تأثير الذكاء الاصطناعي يظهر بالفعل في حياتنا اليومية، حيث يستخدمه الكثيرون في كتابة الإيميلات، وإنتاج الفيديوهات، والرسم، وتوليد الأصوات، وحتى في ابتكار الأفكار. ومع ذلك، تظل الموسيقى حالة خاصة ومختلفة، لأنها تعتمد بشكل كامل على الأحاسيس والمشاعر الإنسانية الحقيقية، وهو أمر يصعب على الذكاء الاصطناعي فهمه بشكل عميق.