«أُفُق».. هشام خرما يطرح بوستر أحدث ألبوماته

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المؤلف الموسيقي هشام خرما، لطرح ألبومه الجديد بعنوان «أُفُق»، وذلك ضمن موسم ألبومات صيف 2025.

موعد طرح ألبوم «أُفُق» لـ هشام خرما

ومن المقرر ان يطرح ألبوم «أُفُق» لـ هشام خرما عبر يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية، يوم 23 يوليو الجاري.

تفاصيل ألبوم «أُفُق»

ويضم ألبوم «أُفُق» 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، مقدما من خلالها تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأنواع الشرقية والغربية «الفيوجن»، وتجمع بين الإحساس الروحاني والصوت العصري.

نبذة عن هشام خرما

يعد هشام خرما موسيقار ومنتج ومدير فني ومؤثر اجتماعي، وُلد ونشأ في القاهرة، وعاش بين ميامي وهامبورغ ودبي، وهو ما أدى إلى تأثره بالعديد من الثقافات التي شكلت شخصيته وموسيقاه أيضًا، ويعد واحدا من أبرز عازفي البيانو في مصر والوطن العربي كما برع في تأليف وتوزيع الموسيقى، حيث وضع العديد من الألحان الدعائية وشارك في أعمال فنية مع شعراء ومطربين مصريين، أطلق خلال مشواره الفني عدد من الألبومات الناجحة منها «اليقين، كن، أرابيسك » وتضمنت تلك الألبومات توجهاته الموسيقية الإبداعية.

آخر أعمال هشام خرما

كان آخر أعمال هشام خرما هو تأليف الموسيقى التصويرية لفيلم الرعب يوم 13، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، كأول فيلم عربي يُعرض بتقنية 3D، الموسيقى التصويرية للفيلم مُصممة بتقنية Dolby Atmos لتمنح المشاهد تجربة مُحيطية مجسّمة داخل قاعات السينما.