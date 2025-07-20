نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تطلق مهرجان "صيف بلدنا" بالإسكندرية في موسمه الخامس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس، بمحافظة الإسكندرية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، ضمن البرامج الصيفية لوزارة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تزامنا مع احتفالات العيد القومي للثغر.

افتتاح الموسم الخامس لمهرجان صيف بلدنا

شهد حفل الافتتاح الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، بحضور محمد حمدي، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، د. منال يمني، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، والفنانة أماني علي، مدير قصر ثقافة الأنفوشي، ولفيف من قيادات الهيئة والمحافظة والإعلاميين.

وانطلق الحفل على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، في أجواء احتفالية مبهجة، حيث قدمت فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان ياسر عثمان باقة من الرقصات التي تعكس الفلكلور السكندري والبيئة البحرية بملابسها ذات الألوان الزرقاء والبيضاء المستوحاة من ألوان البحر، وحركاتها الحيوية، بمصاحبة الأغاني التراثية، وسط تفاعل كبير من جمهور المسرح.

أبرز الفقرات الاستعراضية

وتألقت الفرقة بمجموعة من الفقرات الاستعراضية المميزة، من بينها: لموا الشباك، كامب شيزار، غمزة إسكندراني، إحنا بنات الأنفوشي، وبنات بحري وغيرها.

وتواصلت الفقرات مع عروض فلكلورية متنوعة منها الحجالة، الصعيدي بالإضافة إلى فقرة الحصان الاستعراضية التي أضفت المزيد من البهجة والتفاعل، واختتمت بتابلوه "علشان بلادي" وسط تصفيق حاد من الجمهور.

فرقة التنورة التراثية

وفي الجزء الثاني من الحفل، أبدعت فرقة التنورة التراثية بقيادة الفنان محمد صلاح، واستهلت عروضها بفقرة عزف على الآلات التقليدية: المزمار والربابة والدفوف وآلات الإيقاع.

ثم توالت الفقرات، وقدمت الفرقة لوحات راقصة مستلهمة من الموروث الصوفي، بأداء حركي دائري متواصل على نغمات الأناشيد الدينية، منها "عليك سلام الله"، مصحوبة بإيقاعات الصاجات والطبول، في تناغم مبهر بين الحركة والموسيقى.

واعتمدت الفرقة على إبراز تأثيرات بصرية مميزة من خلال التنانير بألوانها المتنوعة، ما أضفى على العرض مشهدا بصريا تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

مهرجان صيف بلدنا بالإسكندرية

مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة الإسكندرية، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

ويستمر المهرجان حتى 27 أغسطس المقبل، مقدما عروضا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والإنشاد الديني التابعة للهيئة.

وتتواصل الفعاليات اليوم الأحد في الثامنة مساء، مع عرض فني لفرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية، يليه فقرة مميزة لفرقة التنورة التراثية.