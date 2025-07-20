نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد دياب يعلن انتهاء تصوير فيلم برشامة بطولة هشام ماجد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج خالد دياب عن انتهاء، تصوير مشاهد فيلم برشامه بطولة الفنان هشام ماجد، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

هشام ماجد ينتهي من تصوير فيلمه الجديد «برشامة»

وشارك خالد دياب عبر حسابه بموقع فيسبوك، صورة تجمع فريق عمل فيلم برشامه، وعلق: فركش فيلم برشامه

أبطال فيلم برشامة

ويشارك هشام ماجد في بطولة فيلم «برشامة»، عدد من الفنانين أبرزهم: «ريهام عبد الغفور وباسم سمرة وحاتم صلاح ومصطفى غريب وفدوى عابد وفاتن سعيد وطه دسوقي»، وهو من تأليف شيرين دياب وأحمد الزغبي وإخراج خالد دياب.

قصة فيلم برشامة

وتدور أحداث فيلم «برشامة» في إطار كوميدي حول رجل يجد نفسه متورطا في عدد من المواقف الكوميدية بعد ظهور وسيلة غير متوقعة للغش في الامتحانات.

أحدث أعمال هشام ماجد

ومن ناحية اخري، يواصل هشام ماجد تصوير مشاهد الجزء الخامس من المسلسل الكوميدي الشهير «اللعبة»، والذي يحمل مزيدًا من المفاجآت في القصة والشخصيات، مع تكتم كبير من صناع العمل على تفاصيل السيناريو الجديد، لكن بعض المصادر ألمحت إلى تغييرات كبيرة في شكل التحديات ونطاق اللعبة، مما يعد بموسم أكثر إثارة.

آخر أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو مسلسل أشغال شقة جدًا، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.