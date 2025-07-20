نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاعل جماهيري مع فلكلور القناة في مهرجان "صيف بلدنا" بمطروح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء صيفية وحضور جماهيري، تواصلت فعاليات مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

مهرجان صيف بلدنا بمطروح

وشهد مسرح النادي الاجتماعي، مساء أمس السبت، ليلة فنية زاخرة بالعروض الشعبية، بمشاركة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، استهلتها برقصات مستوحاة من فلكلور القناة على نغمات السمسمية التي أشعلت الأجواء، بحضور نهلة عبد القادر مدير عام فرع ثقافة مطروح، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

أبرز الفقرات الفنية

وتفاعل الجمهور مع الفقرات المميزة التي قدمتها الفرقة بقيادة الفنان محمد أبو صالح، ومن أبرزها: شباب بحر، الصياد، آه يا لالالي، الخلالة، وغيرها.

كما شهدت الفعاليات استمرار الإقبال على معرض الكتاب المقام بالتزامن مع المهرجان، ويضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة، تشجيعا للقراءة واقتناء الكتب، في إطار نشر الوعي الثقافي بين أهالي المحافظة والمصطافين.

مهرجان "صيف بلدنا 5" بمحافظة مطروح تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ممثلة في الإدارات العامة للمهرجانات والموسيقى والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة مطروح.

ويقدم المهرجان طوال فترة إقامته ورشا فنية وعروضا مجانية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية التابعة للهيئة، لتعريف الجمهور بالفلكلور المصري الأصيل، وإدخال البهجة إلى أهالي المحافظات الساحلية.