نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ورش للأطفال وعروض فنية في المسرح المتنقل للثقافة بأبو المطامير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن جهود وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا، أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أولى فعاليات القافلة الثقافية والفنية عبر المسرح المتنقل، بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

الورش الفنية والحرفية

استهلت فعاليات اليوم الأول بمجموعة من الورش الفنية والحرفية استضافتها مدرسة رزق درويش، منها ورشة تعليم أساسيات الرسم والتلوين تدريب حمدي الرديني، تعليم الطباعة بالاستنسل تدريب هاني البغدادي، بالإضافة إلى ورشة أشكال فنية وتيجان بالفوم جليتر.

كما شملت الورش تنفيذ جراب موبايل بخيط الكروشيه تدريب عزة قبيصي، ورشة تصميم مشغولات يدوية بالخرز تنفيذ نعيمة فوزي، وأخرى لعمل عصفورة متحركة بالكانسون الملون تدريب شيرين أحمد.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع فقرة رسم على الوجه، تنفيذ الفنان وائل الجيار.

عرض فني لفرقة الأنفوشي

واختتم اليوم بعرض فني لفرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، قدمت خلاله باقة من الأغاني الوطنية والطربية منها "صورة، بالأحضان، أهل إسكندرية، أما براوة" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

تنفذ القافلة الثقافية على مدار ثلاثة أيام، من خلال إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، وبالتعاون الوحدة المحلية.