حنان ماضى تعيد لجمهور المكشوف الحنين لحقبة التسعينيات

القاهرة - محمد ابراهيم - بين قصص الحب والحنين إنقضى اللقاء الثانى من فعاليات صيف الاوبرا 2025 الذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حيث إستمتع الحشد الجماهيرى داخل المسرح المكشوف برحلة غنائية عاطفية مع النجمة حنان ماضى.

ومع دقات التاسعة مساء تحولت منصة العرض إلى آلة زمن إنتقلت بمحبى الفنون الجادة إلى حقبة تسعينيات القرن الماضى، وبصوت حنان ماضى المرصع بالمشاعر الصادقة والمدموغ بطابع النقاء والأصالة إنسابت كلمات أعمالها الشهيرة لتحيى فى القلوب ذكريات سنوات ولّت، وبآداء يتميز بالفخامة الإبداعية غردت بـ إسكندرية الصبية، كان وكان، كسبنا مشاعرنا، اسيا، عدي الهوي، عصفور المطر، مين هي، شباك قديم، اللقاء الثاني، يا غريب، على نار هادية، البحر بيخطفني، قصة الأمس، ما فيش في الأغاني، سرسب، ليه ما أعرفش، ليلة عشق، شدى الضفاير، المال والبنون وتتر المسلسل الإذاعى سيدة الدارين.

جاء الحفل في إطار خطط وزارة الثقافة بإعتبار دار الأوبرا أحد كياناتها الفاعلة لإعادة توثيق صلة الأجيال الجديدة بالفنون الجادة التى تُعد جزء من ملامح الريادة الحضارية المصرية.