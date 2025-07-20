صدور عدد جديد من مجلة "قطر الندى" على تطبيق توت

القاهرة - محمد ابراهيم - صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الجديد من مجلة قطر الندى العدد رقم 737 عدد منتصف يوليو 2025، ويحتوي العدد على مواد منوعة وشيقة من القصص والسيناريوهات والأبواب والموضوعات.

العدد الجديد صدر إلكترونيًا على تطبيق توت لكتب ومجلات الأطفال، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وهو هدية لأطفال مصر والعالم العربي، حيث يمكن للأطفال متابعة المجلة وجميع أعدادها السابقة بشكل مجاني على تطبيق توت، على هذا الرابط https://tootapp.online.

وتتميز الأعداد الصيفية على تطبيق توت، بالأبواب الجديدة حيث أعدت هيئة تحرير مجلة قطر الندى، أبوابا منوعة تناسب الصيف والإجازة الصيفية.

كلمة رئيس التحرير

وجاءت كلمة رئيس التحرير الكاتبة نجلاء علام، بعنوان "ألعاب الذكاء" وتناولت قصة عن الصديق حسين الذي أجهد عينيه بالألعاب الإلكترونية على الهاتف المحمول فنصحه الطبيب أن يحافظ على بصره ولا يجهد عينيه ويلعب ألعاب الذكاء بدلا من الجلوس على الهاتف طوال الوقت.

أما الغلاف فجاء بريشة الفنانة منى حسين ليعبر عن فرحة الأطفال بالمصيف، بألوان مبهجة ورسوم جميلة.

وفي هذا العدد تبدأ مجلة قطر الندى نشر كوميكس جديد بعنوان "حكايات صوصو" ويتناول مغامرات الكتكوت صوصو، وجاءت الحلقة الأولى بعنوان "البيضة الذهبية" وتناولت الحلقة الترابط الأسري.





وتنوّعت مواد العدد رقم 737 الصادر في منتصف يوليو على تطبيق توت، ومنها: باب "مصايف بلدنا" وفيه يتعرف الأطفال على مصايف مصر الجميلة وفي هذه الحلقة يتعرفون على مصيف بلطيم، وأيضا باب "رحلة مع" ويتناول حيوانات وكائنات غريبة وهذه الحلقة تتحدث عن الضفدع الزجاجية، وباب "حكاية صورة" وهو باب تفاعلي يشارك في تحريره الأطفال أنفسهم بالحديث عن صورة تمثل شيئا مهمًا في حياة الإنسان، وفي هذه الحلقة يتحدثون عن الحياة تحت البحر، وباب "حيوانات منقرضة" وفي هذه العدد نتعرف على حيوان الماموث من خلال بطاقة تعريفه لنفسه، وباب "صنع إيدينا" ويتعلم فيه الأطفال كيفية عمل دمى من الأطباق الورقية، وباب مكتبة ندى ويقرأ الأطفال به استعراضا لبعض كتب سلسلة قطر الندى الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وباب شعري بعنوان "أسماء ومعاني" وفي هذا العدد نتعرف على معنى اسم سلمى.

ويحتوي العدد على باب جديد بعنوان "المصريون أول من عرفوا"، ويتناول كل ما اكتشفته الحضارة المصرية القديمة وقدمته للإنسانية، وفي هذه الحلقة نكتشف: السلم الموسيقي، المساحة والخرائط، أدوات المكياج والزينة.

وتميز العدد الجديد من مجلة قطر الندى بالقصص الخيالية المنوعة، مثل قصص: أريد أن أكبر، خالد ومكتبته العجيبة، أرنوب يحب النوم، وغيرها، بجانب العديد من الموضوعات، والقصائد والكاريكاتير.

نبذة عن مجلة “قطر الندى”

تصدر مجلة "قطر الندى" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي إحدى إصدارات الإدارة العامة للنشر برئاسة الكاتب الحسيني عمران، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية.

وتتكون هيئة تحرير المجلة من الكاتب الطاهر الشرقاوي مديرا للتحرير، والفنانة رحاب جمال الدين سكرتيرا للتحرير، والفنان محسن عبد الحفيظ مخرجا ومشرفا فنيًا.

وتصدر المجلة خلال الإجازة الصيفية مرتين شهريا، بواقع عدد ورقي في بداية الشهر، وآخر إلكتروني مجاني عبر تطبيق "توت" في منتصفه، وتتضمن الأعداد الإلكترونية أبوابا تناسب أجواء الصيف وتلبي اهتمامات الأطفال.