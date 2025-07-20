نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ريهام عبدالغفور تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة ريهام عبدالغفور تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما تعاقدت علي مسلسل كوميدي جديد مع الفنان شريف سلامة، والفيلم قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.

أعمال ريهام عبدالغفور وشريف سلامة



اجتمعت ريهام عبدالغفور وشريف سلامة في أكثر من عمل من بينها مسلسل رمضان كريم عام 2017، ومسلسل الخطيئة الذي عُرض في 2014.



أحدث أعمال ريهام عبد الغفور



ومن ناحية أخرى، تنتظر ريهام عبدالغفور عرض فيلم برشامة التي تشارك فيه إلى جانب هشام ماجد، والفيلم ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم كل من باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، فاتن سعيد، فدوي عابد، كمال أبو ريا، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.