نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "معجزة".. الأب بطرس دانيال يكشف عن تفاصيل مرض لطفي لبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طمأن الأب بطرس دانيال الجمهور على الفنان القدير لطفي لبيب، بعد تعرض لطفي لبيب لأزمة صحية شديدة في الآونة الأخيرة، واصفًا تعافيه بـ المعجزة الطبية وفقًا لما أكده الأطباء.

تصريحات بطرس دانيال

وقال الأب بطرس خلال تصريحات تليفزيونية: الدكتور قاله حصل معاك معجزة، ودعوات الجمهور وصلت له وربنا استجاب، مضيفا أن الفنان لطفي لبيب يخضع حاليًا لتعليمات طبية صارمة تتضمن الراحة التامة، وعدم بذل مجهود أو الحديث لفترات طويلة، نظرًا لتأثير ذلك على حالته الصحية.

وكشف الأب بطرس دانيال، أن الحالة النفسية للفنان الكبير تحسنت كثيرًا بعد قراءته لتعليقات جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه المحبة تمثل مصدر دعم معنوي كبير له، مضيفًا: قعدنا نقرأ له تعليقات الجمهور وكان سعيد جدًا، ورفعنا روحه المعنوية.

وكان قد نُقل منذ أيام الفنان لطفي لبيب إلى إحدى المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث خضع للرعاية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت دخول القسم العلاجي، كما أُصدر قرار بمنعه من استقبال الزيارات في هذه المرحلة الحرجة، على أن يُترك التواصل لعائلته فقط.

آخر أعمال لطفي لبيب

وكان آخر لطفي لبيب هو ظهوره كضيف شرف في فيلم “عنب” من بطولة أيتن عامر، والذي عُرض مؤخرًا فى السينما، ودار العمل في إطار اجتماعي كوميدي، وضم إسلام إبراهيم، محمود الليثي، محمود حافظ، نور قدري، توني ماهر، وإلهام صفي الدين، والعمل قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، من إخراج أحمد نور، والمنتج المنفذ مصطفى متولي.



