الليلة.. يوسف معاطي ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج "واحد من الناس"، يحل الكاتب والمؤلف يوسف معاطي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد في أول ظهور له بعد 20 عام من الغياب، ليكشف أسرار لم تذع من قبل ومفاجآت هامة خلال البرنامج، والتي تذاع حلقاته على مدار 4 حلقات في التاسعة والنصف مساء الأحد والإثنين على شاشة قناة الحياة.

تصريحات يوسف معاطي

ويكشف معاطي خلال حلوله ضيفًا مع الإعلامي د. عمرو الليثي أسباب سفره لمدة عشر سنوات، وأسرار تذاع لأول مرة عن الفنان عادل إمام ومذكراته التي تذاع لأول مرة ومفاجأة الحلقة مكالمة هامة يتلقاها يوسف معاطي.

ويكشف أسرار ماذا دار بينه وبين الرئيس مبارك في فيلم "طباخ الرئيس" ومن هو الطباخ الحقيقي بطل الفيلم، كما يحكي سر تدخل البابا شنودة لإنتاج فيلم "حسن ومرقص" وحقيقة إنتاج مسلسل "إشاعة حب" مرة أخرى وماذا دار بينه وبين سعاد حسني قبل وفاتها.

ومن مورجان أحمد مورجان الحقيقي ومن هي ماما نونة الحقيقية، ولماذا اعترضت جهات عليا على فيلم "السفارة في العمارة"، أسرار كثيرة يكشف عنها في 4 حلقات ليوسف معاطي مع عمرو الليثي بدءًا من الأحد القادم على الحياة.

برنامج "واحد من الناس"

يذاع برنامج "واحد من الناس" اليوم الاحد وغدًا الإثنين في التاسعة والنصف مساء عبر شاشة قناة الحياة.