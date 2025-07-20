فن ومشاهير

عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 1/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 2/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 3/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 4/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 5/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 6/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 7/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 8/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 9/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 10/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 11/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 12/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 13/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 14/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 15/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 16/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 17/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 18/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 19/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 20/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 21/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 22/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 23/24
  • عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي 24/24

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفله بالساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم الكبير عمرو دياب ليلة أمس في حفل لصالح إحدى شركات العقارات في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي.

 

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور.

e91a42ac94.jpg
0b005bc20c.jpg
e47b5c6499.jpg
e1282a7ae1.jpg
29ad315c06.jpg
0ce3929598.jpg
94c548a829.jpg
cb3c43ad48.jpg
6642aee013.jpg
cdd57e14ae.jpg
175c444555.jpg
a1b96154a9.jpg
9a805f6d9a.jpg
075b845e90.jpg
65ad641997.jpg
85299fc1a9.jpg
0d35019472.jpg
a5fb24c467.jpg
0d2509f707.jpg
e9a9d24dce.jpg
d3facdce53.jpg
b88719eeda.jpg
08aca2c748.jpg

الأغاني التي قدمها في الحفل 

 

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.

 

وتفاعل الجمهور مع أغنيات البوم الهضبة الجديد "ابتدينا" حيث غنوا معه أغنية خطفوني، وشايف قمر، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية بابا بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخه شرقيه على إيقاعات فرقته الموسيقية.

 

يذكر أن النجم عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير يوم 1 أغسطس ضمن فاعليات مهرجان العلمين.

ألبوم “ابتدينا”

 

ومن ناحية دخل  ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس. 

 

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا