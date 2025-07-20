نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... جنات تتصدر تريند محركات بحث جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت النجمة المغربية جنات مؤشرات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، وذلك فور إعلانها الرسمي عن اقتراب طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان "ألوم على مين"، والذي وصفه جمهورها ومتابعو الساحة الفنية بـ "أجرأ تحول فني في مسيرتها الغنائية منذ سنوات".

وكشفت جنات عن البوستر الدعائي للألبوم عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتُشعل حماس محبيها وتدخل المنافسة الصيفية بقوة، خصوصًا وأنها تعود بهذا المشروع بعد فترة من الغياب عن سوق الألبومات الرسمية، مكتفية خلال السنوات الماضية بعدد من الأغنيات المنفردة.

الألبوم، المقرر طرحه رسميًا ابتداءً من الخميس المقبل، يحمل طابعًا فنيًا متجددًا من حيث المضمون والتوزيع، إذ يضم 10 أغنيات تتنوع بين الإحساس الدرامي العميق والإيقاع المقسوم الحيوي، في مزيج يراهن على مخاطبة كل الأذواق الغنائية، خاصة فئة الشباب الذين يبحثون عن العمق والحداثة في آنٍ معًا.

وما يميّز هذا المشروع الفني عن غيره من الألبومات المطروحة في الساحة، هو طريقة تقديمه غير النمطية، حيث قررت جنات طرح الأغنيات بشكل متتالي، أغنية بعد الأخرى، على مدار الأسابيع القادمة، بهدف منح كل عمل حقه في الاستماع والانتشار، وهي طريقة باتت تتبعها بعض الأسماء العالمية، وبدأت تدخل الساحة العربية كمفهوم فني تسويقي مختلف.

في هذا الألبوم، تعاونت جنات مع كوكبة من أهم الأسماء في عالم الشعر والتلحين والتوزيع، فضلًا عن دخولها تجارب موسيقية جديدة وصفتها بنفسها بأنها "تحدي فني كبير"، خاصةً وأنها وضعت كل تركيزها على تقديم أفكار موسيقية غير تقليدية، تُلامس الإحساس، وتواكب في الوقت نفسه الذوق الفني الحديث المتجدد.

وأكدت جنات في تصريحاتها أن الألبوم "ألوم على مين" لا يُمثل مجرد مجموعة أغنيات جديدة، بل هو مشروع يحمل فلسفة فنية أرادت من خلالها تقديم شيء مختلف لجمهورها الذي ما دام دعمها ووقف خلفها منذ بداياتها، مشيرة إلى أنها اختارت كل تفصيلة في الأغنيات بعناية، بدءًا من الكلمات، مرورًا بالألحان، ووصولًا إلى مراحل الميكساج النهائية، التي ما زالت تُستكمل استعدادًا للإطلاق الكامل.

ويُعد هذا الألبوم بمثابة عودة قوية لجنات إلى ساحة الإنتاج الكامل، بعد أن تركت بصماتها في عدة أغانٍ منفردة خلال السنوات الماضية، منها من حقق نجاحًا جماهيريًا لافتًا، لكن بقيت المطالبة بعودة "ألبوم متكامل" من صوتها العذب مطلبًا دائمًا لمحبيها.