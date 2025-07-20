نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتألق ويشعل المسرح بـ "بابا" في حفل سيدي حنيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق النجم الكبير عمرو دياب ليلة أمس في حفل لصالح إحدى شركات العقارات في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي.

وقدم الهضبة خلال الحفل مجموعة من أجمل أغنياته على مدار ساعتين وسط تفاعل كبير من الحضور.

وكعادته صعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنية يا أنا يا لأ، وتوالت الأغنيات حيث قدم بحبه، لو اتساب، قمرين، وغلاوتك، وميدلي من العالم الله ونور العين وليلي نهاري.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات البوم الهضبة الجديد "ابتدينا" حيث غنوا معه أغنية خطفوني، وشايف قمر، وتألق عمرو دياب في غناء أغنية بابا بناء على طلب جمهوره حيث قدمها لهم بنسخه شرقيه على إيقاعات فرقته الموسيقية.

يذكر ان النجم عمرو دياب يستعد لاحياء حفل كبير يوم ١ اغسطس ضمن فاعليات مهرجان العلمين.

ومن ناحية دخل ألبوم "ابتدينا" قائمة سبوتيفاي للألبومات الجديدة الأكثر استماعًا حول العالم حسب آخر تحديثات المنصة. حيث يحتل المرتبة السابعة، بعد ألبوم كيشا الجديد "." الموجود بالمركز الخامس، وبعد ألبوم مراد الجديد "Reinstrado 2.0" والذي يحتل المركز السادس.

وعلى نفس الصعيد تواجد الألبوم في المركز 79 على مخطط iTunes العالمي، والمركز 155 في iTunes أمريكا، مع استمرار تقدمه. وتصدرت أغانيه قوائم الأكثر استماعًا في 10 دول عربية منها مصر، والسعودية، والإمارات، ولبنان، والمغرب، وغيرها.