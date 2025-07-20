نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يحيي حفله الثالث في مهرجان العلمين 25 يوليو.. وجمهوره يترقّب مفاجآت جديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفله الثالث ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 يوليو الجاري، في ساحة "U ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن النسخة الثالثة من المهرجان، وسط ترقّب كبير من جمهوره الذي ينتظر هذا الحدث كل عام.

ويقدّم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي اعتاد الجمهور على التفاعل معها، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "لينا معاد"، الذي طرحه مؤخرًا، بالإضافة إلى فقرات استعراضية متنوعة تعكس أسلوبه المعتاد في العروض الغنائية المباشرة.

ويُشارك الفنان الشامي أيضًا في الحفل، حيث يقدم عددًا من الأغاني على المسرح، وقد تم طرح التذاكر للحفل عبر منصة "تذكرتي" الإلكترونية، بـ 5 فئات مختلفة تناسب جميع الفئات الجماهيرية.

ويحرص تامر حسني على التواجد سنويًا في مهرجان العلمين منذ انطلاقه عام 2023، إذ شارك في الدورة الأولى وحقق حفله حينها حضورًا واسعًا، ثم قدّم العام الماضي حفله الثاني ضمن الدورة الثانية ولاقى تفاعلًا كبيرًا. وتأتي مشاركته هذا العام امتدادًا لتعاونه مع المهرجان، الذي أصبح من الفعاليات الصيفية المهمة على الساحة الفنية المصرية.

وتقام النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في المدينة التراثية، حيث تستضيف "U ARENA" العديد من الحفلات الفنية والعروض الثقافية التي تنظمها شركة "تذكرتي"، في إطار دعمها للمواسم الترفيهية خلال فصل الصيف.