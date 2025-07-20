نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية مي القاضي في مسلسل "2 قهوة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت النجمة مي القاضي مؤخرًا في تصوير أول مشاهدها من مسلسل "2 قهوة"، وهو عمل درامي جديد من بطولة النجم أحمد فهمي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار. وتُجسد مي القاضي شخصية رئيسة قناة فضائية تمر بتقلبات درامية في حياتها، حيث تفاجئ الجمهور بدور طليقة أحمد فهمي ضمن الأحداث، وتخوض صراعات داخلية عديدة وتحديات معقدة تحاول تخطيها بصعوبة.

المسلسل يجمع كوكبة من النجوم منهم مرام علي، ميمي جمال، إسماعيل فرغلي، بسنت أبو باشا، ميرين عمر الحريري، نانسي صلاح، حازم إيهاب، ومحسن محيي الدين، ويعد من الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة نظرًا لتركيبة أبطاله والتوليفة الدرامية التي تجمع بين الرومانسية والتشويق.

وكانت مي القاضي قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي تصدر وقت عرضه نسب المشاهدة، وقامت ببطولته النجم أحمد السقا إلى جانب طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، فيفي عبده، هدى الإتربي، وميمي جمال. ودار العمل حول رحلة "نصار" الذي يواجه أزمة صحية خطيرة تهدد حياة ابنته، ليضطر للعودة إلى عالم الجريمة والتعاون مجددًا مع "خضر" ومواجهة خصم غير متوقع.

وعلى صعيد السينما، تنتظر مي القاضي عرض فيلم "عاودة الماموث"، الذي تلعب فيه دورًا مميزًا ضمن كاست قوي يضم أحمد صلاح حسني، محمد ثروت، هنادي مهنا، وآخرين، وهو من تأليف حامد الشراب وإخراج هشام الرشيدي، ومن المتوقع الكشف عن موعد طرحه في دور العرض قريبًا.