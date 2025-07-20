نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس مشوّقة من "220 يوم".. كريم فهمي وصبا مبارك يعيدان وهج الرومانسية على شاشة MBC مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في أجواء حماسية وترقّب كبير من جمهور الدراما، كشفت منصة "شاهد" عن مجموعة صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل المنتظر "220 يوم"، الذي يجمع النجم كريم فهمي والنجمة الأردنية صبا مبارك في تعاون جديد يعيد للأذهان الكيمياء الساحرة بينهما، بعد نجاحهما معاً في أعمال سابقة.

العمل ينتمي لفئة المسلسلات القصيرة ويتكون من 15 حلقة فقط، ويُعرض ابتداءً من الخميس 31 يوليو حصرياً على قناة MBC مصر الساعة التاسعة مساءً، مع توفر الحلقات مباشرة على منصة "شاهد".

المسلسل يحمل طابعًا رومانسيًا اجتماعيًا، حيث يؤدي كريم فهمي دور كاتب روائي يعيش قصة حب مع زوجته مديرة مكتبه، التي تجسدها صبا مبارك. تتصاعد الأحداث حين تواجه العلاقة تحديات غير متوقعة، تفتح أبوابًا من الأسئلة، الشك، والحنين.

الصور التي نشرتها المنصة أظهرت لحظات من خلف الكاميرا تكشف روح الفريق، والانسجام بين الأبطال، ما يزيد من فضول المشاهدين تجاه العمل المنتظر.

يشارك في البطولة نخبة من النجوم من بينهم: يوسف رفعت، علي الطيب، عايدة رياض، حنان سليمان، وغيرهم. والإخراج يحمل توقيع كريم العدل، المعروف بحسّه الإنساني في ترجمة القصص العاطفية إلى مشاهد آسرة.