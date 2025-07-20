كارولين عزمي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم -



خَطَفَت الفنانة الشابة كارولين عزمي الأنظار من جديد، حيث شاركت جمهورها عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام صورًا مميزة ظهرت فيها بإطلالة أنيقة من داخل سيارتها الخاصة، لتُشعل مواقع التواصل بإطلالتها الجذابة وثقتها العالية.

لكن خلف هذا الحضور اللافت، حملت كارولين في حديث سابق كثيرًا من الشجن والصدق، حين استرجعت واحدة من أقسى محطات حياتها العاطفية خلال استضافتها في برنامج "MIRROR" مع الإعلامي خالد فرج، حيث قالت بتأثر بالغ: "عشت قصة حب كبيرة استمرت سنوات، ولكن انتهت فجأة دون أسباب واضحة، وقتها انكسر قلبي وسألت ربنا: ليه حطيت حبه في قلبي؟".

وأضافت كارولين أن هذه التجربة تركت جرحًا عميقًا، موضحة أنها دخلت في حالة نفسية سيئة، وانعزلت عن العالم، حتى أنها كانت تنام لساعات طويلة كوسيلة للهروب من الواقع، كما أشارت إلى أنها فقدت شغفها بكل شيء، وزاد وزنها بشكل ملحوظ، وتوترت علاقتها بعائلتها.

المفاجأة جاءت حين كشفت كارولين عن محاولة حبيبها السابق العودة إليها، لكنها اكتشفت خلال اللقاء أنه لم يعد الشخص الذي أحبته، ولم تجد ما يُقنعها بأسباب فراقه، لتدرك في النهاية أن مشاعرها القديمة قد انتهت تمامًا، قائلة: "خرجت من اللقاء وأنا عارفة إن الحب ده خلص جوّا قلبي بلا رجعة".