نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى علوي تُشعل الحنين: "كل صورة فيها حكاية".. والضحكة عمرها ما غابت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعادت النجمة الكبيرة ليلى علوي جمهورها إلى الوراء، إلى أيام النقاء والضحكة الصافية، بنشرها مجموعة صور نادرة من أرشيف شبابها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، مرفقة بتعليق مؤثر أشعل مشاعر متابعيها.

كتبت ليلى تقول: "كل صورة من دول فيها حكاية.. ذكريات من زمن كان بسيط وجميل، ضحكة من القلب، وصُحبة من اللي بيعيشوا في القلب، ويمكن اللحظة عدّت، بس الإحساس بيها عمره ما غاب".

رسالة علوي لم تكن مجرد كلمات، بل لحظة اعتراف صادقة أمام الملايين أن زمن البساطة لا يُنسى، وأن الذكريات الصافية تبقى حيّة رغم تغير الوجوه والمشاهد. الصور لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والنقاد، الذين أعادوا نشرها مع تعليقات تمزج بين الإعجاب والحنين.

وفي سياق متصل، تواصل ليلى علوي نشاطها الفني بقوة، حيث بدأت مؤخرًا تصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم" في أول تعاون يجمعها بالمخرج هشام فتحي، إلى جانب الفنان بيومي فؤاد. ويشارك في الفيلم عدد من نجوم الشباب، منهم أحمد عصام السيد، وسط أجواء من الكوميديا الاجتماعية التي تعكس همومًا إنسانية بقالب ساخر.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "رشدي"، رجل الأعمال متعدد الزيجات الذي يعيش حياته بلا التزامات، إلى أن تظهر في طريقه المحامية الصارمة "ماجدة"، لتقلب عالمه رأسًا على عقب، وتدخله في دوامة من المفارقات والمواقف الطريفة في رحلة بحث معقدة عن الابن الحقيقي.

العمل من إنتاج ڤوكس ستوديوز، وتأليف لؤي السيد، في مشروع سينمائي واعد يتوقع له الكثيرون نجاحًا واسعًا، لما يحمله من عناصر تمثيلية قوية، وقصة إنسانية مغلفة بالضحك والتأمل.