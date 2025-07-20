"ست الستات".. صفاء أبو السعود ترفع راية المرأة المصرية بصوتها العابر للأجيال

القاهرة - محمد ابراهيم -



عادت النجمة الكبيرة صفاء أبو السعود لتُعلن عن أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "ست الستات"، وهي أغنية جديدة تنبض بالفخر وتُحاكي ملامح المرأة المصرية بكلمات شاعرية وموسيقى مُفعمة بالإحساس.

الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر عبد الله حسن، ولحّنها المبدع شريف حمدان، ووزّعها موسيقيًا أسامة عبد الهادي، جاءت كرسالة اعتزاز وتكريم لكل سيدة مصرية صنعت التاريخ من خلف الكواليس، وكانت دومًا السند، والقدوة، والملهمة.

وجاءت كلمات الأغنية لتعكس هذه الروح النبيلة، حيث تقول:التاريخ لو نكتبه هنروح لفين،ولو هنحكي ونكتبه عايزين سنينه،احكي عليكي وأقول انتي السند على طول،عارفة انتي مين؟ ست الستات.. دول هما المصريات، حاضر وتاريخ.

صفاء أبو السعود، التي لا تزال تُعد من أهم الأسماء الفنية التي ارتبطت بصوت البهجة والمواسم والأعياد، تواصل بهذا العمل الحفاظ على خط فني مميز، بدأ منذ أن التحقت بمعهد الكونسرفتوار وتخرجت عام 1967، ثم واصلت دراستها لتحصل على دبلوم الإخراج من المعهد العالي للسينما عام 1972، مقدّمةً بعد ذلك مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والمسرحية، وأوبريتات الأطفال التي ترسّخت في وجدان أجيال كاملة.

ولا يخفى على أحد أن اسم صفاء أبو السعود أصبح مرادفًا للفرحة منذ قدّمت أغنيتها الأشهر "أهلًا بالعيد" في ثمانينيات القرن الماضي، والتي تحوّلت إلى أيقونة موسمية تُبث حتى اليوم مع كل عيد، لتُعيدنا إلى ذكريات الزمن الجميل.