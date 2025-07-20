لهذا السبب...حسام حبيب يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر النجم حسام حبيب قائمة تريندات "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهوره المفاجئ والمؤثر في حفله بمدينة جدة ضمن فعاليات موسم جدة 2025، متحديًا إصابة قوية في قدمه كادت تمنعه من إحياء أولى حفلاته بالسعودية، لكنه أبى إلا أن يفي بوعده ويغني لجمهوره رغم كل شيء.

القصة بدأت بساعات قليلة قبل الحفل، حين تعرض حسام لالتواء شديد في كاحله أثناء البروفات النهائية، تبعه كسر مؤلم في عظام القدم، استدعى نقله إلى المستشفى بشكل عاجل. وبين قرار التأجيل أو الإلغاء، اختار حسام خيارًا واحدًا فقط: "أنا هغني حتى لو على كرسي"

وبالفعل، دخل المسرح على كرسي متحرك، ووقف بالعكاز أمام الآلاف، وبدأ ليلة لا تشبه غيرها، ليلة صارت حديث الناس ومواقع التواصل في الوطن العربي. جمهور جدة لم يتمالك دموعه، واحتضن حسام بالهتافات والتصفيق، بينما هو يبادلهم الوفاء بالأغاني والأحاسيس والكلمات.

خلال الحفل، قدّم حبيب مجموعة من أنجح أغنياته التي حفظها الجمهور عن ظهر قلب، كما غنّى أحدث أعماله "سيبتك"، التي تفاعل معها الحاضرون بشكل استثنائي. الإحساس الذي غنّى به حسام لم يكن عاديًا... كان مليئًا بالوجع والصدق والشغف، وكأن الحفل لم يكن مجرد أمسية موسيقية، بل رسالة حب وعزيمة من فنان لجمهوره.

تفاعل رواد السوشيال ميديا لم يتأخر، فخلال ساعات قليلة، أصبح اسم حسام حبيب في صدارة محركات البحث، وانهالت عليه التعليقات ورسائل الدعم والدعوات بالشفاء العاجل من جمهور عريض ونجوم الوسط الفني، الذين أشادوا بشجاعته ووفائه لفنه وجمهوره.