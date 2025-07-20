بسمة بوسيل تخوض تجربة جديدة.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عبر حسابها بموقع انستجرام، عن خوضها لتجربة الكتابة في أحد المجلات.

بسمة بوسيل تخوض تجربة جديدة

وكتبت بسمة بوسيل: “رجعت اكتب، الكتابة تريح الدماغ، بكتب أخطائي، حلولي، أحلامي، أحزاني، أفراحي، وكل شيء بشكر عليه الله”.

واضافت بسمة بوسيل:" أنا شخصية غامضة جدا ولكن الكتابة ساعدتني اشوف نفسي على ورق، البنات اكتبوا أحلامكم وهتشوفوا هتكون أول خطوة لبداية تحقيقها".

أحدث اعمال بسمة بوسيل

ومن ناحية اخري، تواصل بسمة بوسيل التحضير لفيلم بيج رامي والذي يعد أول تجربة تمثيل مع رامز جلال، يشارك في بطولته: محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربى، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبرى.

اخر اعمال بسمة بوسيل

وكان اخر اعمال بسمة بوسيل هو ميني ألبوم جديد يحمل اسم «حلم» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

اغاني ميني ألبوم بسمة بوسيل

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي: اغنيه أبو حب، من كلمات: مصطفي حدوتة، ألحان: عطار، واغنية هو اللي نسيني، من كلمات: جمال الخولي، ألحان: محمد خلف، توزيع موسيقي: انور عمرو، واغنية حلم، من كلمات: ندي أزهري، ألحان: ندي أزهري، توزيع موسيقي: ندي أزهري، مکس وماستر: مصطفي رؤوف.

وايضا اغنيه ليه كده؟، من كلمات: عليم، ألحان: اسلام رفعت، توزيع موسيقي: جلال حمداوي، مكس وماستر: جلال حمداوي، واغنية يا خسارة، من كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع موسيقي: عمرو الخضري، واغنية وصلتني شي أخبار، من كلمات: يونس ادامه، ألحان: محمد رفاعي، توزيع موسيقي: أمين هواري، مكس وماستر: بلال افريكانو.