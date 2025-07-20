دوت الخليج -

مرثية في فقيد الوطن المناضل زيد أبو علي

يـاقوافي. الشعر هلي واقبلي

فـي رثـاء الشيخ زيـد أبو علي مرثية في فقيد الوطن المناضل زيد أبو علييـاقوافي. الشعر هلي واقبليفـي رثـاء الشيخ زيـد أبو علي ماعلى المحويت لومآ إن بكت

فـقدها. شـيخآ. كريم. المنزل وعزاء الشيخ جابر بالاسى

في فقيد كان رمز. المثل عـاش قـيلآ شـامخافي. عزة

ثـابت. الأركـان مـجدآ يعتلي كـيف لا وهـو الـذي نـال العلا

والـعـميد. . الـبـرلماني. الأول كـان كـفا بـاذخا فـي. جـوده

وكـريـم الـنـفس مـنـذو الازل لـبـنـي. زيـــد عــزاء. صـادقـا

لاخيه . الشيخ محمد أبو علي ولابـــنـــاء. كــــــرام. بـــعــده

فــي عــزاء بـالـمصاب الـجلل لاســامـة. . ولـهـمـدان. كــذا

لـمـحـمـد. ومــــراد. تـجـتـلي هـاهـوالحشدالذي واراه فــي

جـدث كـالسيل يـاتي من عل لا يــزال الـشـيخ. حـيا. بـاقيا

فـي الـسجايامثل نـهر سلسل نـسـال الله لـضـيف. واصــل

جــنـة. الـخـلد وخـيـر الـنـزل الأسيفون

جابر بن عبدالله غالب الوهباني

وكافة أبناء محافظة تعز

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرثية في فقيد الوطن المناضل زيد أبو علي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.