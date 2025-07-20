نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تجربة إخراج في الدراما.. منصة watch it تعلن عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة watch it الرقمية عن انطلاق تصوير مسلسل ولد وبنت وشايب، من بطولة أشرف عبد الباقي وانتصار وليلى أحمد زاهر.

أول تجربة إخراج في الدراما التلفزيونية

ويعد مسلسل ولد وبنت وشايب التجربة الاخراجية الأولى في الدراما التليفزيونية لزينة أشرف عبد الباقى بعد أن قدمت فيلم مين يصدق.

قصة مسلسل ولد وبنت وشايب

وتدور أحداث مسلسل ولد وبنت وشايب في إطار من الإثارة والغموض وتناقش أحداثه سوق العملات الرقمية وخاصة عملة "البيتكوين" ويتخلله العديد من الأحداث الإنسانية الاجتماعية.

ابطال مسلسل ولد وبنت وشايب

ويضم مسلسل ولد وبنت وشايب كلا من اشرف عبد الباقى، نبيل عيسى، وانتصار، وآخرين، ومن المقرر أن يعرض العمل قريبًا على المنصة، بعد الانتهاء من تصويره مباشرة.

آخر أعمال زينة اشرف عبد الباقى

وكان آخر أعمال المخرجة زينة اشرف عبد الباقى فيلم "مين يصدق"، ودارت أحداث الفيلم حول نادين التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يُدعى "باسم" يقدم لها الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، ما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك.

ابطال فيلم "مين يصدق"

فيلم "مين يصدق" بطولة يوسف عمر، وجايدا منصور، وفكرة زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفى خالد بهجت، مدير التصوير عبد الرحمن "إيزو" مصطفى، ديكور ندي عبدالمجيد، ومونتاج محمود سليمان، ومهندس الصوت باسم جمال، المخرج المنفذ عمر عسر، منتج فني مصطفى خالد بهجت، وأحمد أيهاب السعيد، وإخراج زينة عبدالباقي وإنتاج أنور الصباح وأشرف عبد الباقي، ومحمد عبدالوهاب، ومحمد زعيتر.