ريهام عبدالغفور تشارك شريف سلامة في مسلسل كوميدي

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة ريهام عبدالغفور علي مسلسل كوميدي جديد مع الفنان شريف سلامة، والفيلم قصة وإخراج تامر نادي، ومن إنتاج صادق الصباح، وجاري التعاقد مع باقي أبطاله.

أعمال ريهام عبدالغفور وشريف سلامة

اجتمعت ريهام عبدالغفور وشريف سلامة في أكثر من عمل من بينها مسلسل رمضان كريم عام 2017، ومسلسل الخطيئة الذي عُرض في 2014.

أحدث اعمال ريهام عبد الغفور

ومن ناحية اخري، تنتظر ريهام عبدالغفور عرض فيلم برشامة التي تشارك فيه إلى جانب هشام ماجد، والفيلم ينتمي إلى الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويضم كل من باسم سمرة، ومصطفى غريب، حاتم صلاح، فاتن سعيد، فدوي عابد، كمال أبو ريا، مع عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.

أحدث اعمال شريف سلامة

وانتهى شريف سلامة مؤخرًا من تصوير فيلم بروفة فرح الذي يشارك فيه إلى جانب نيللي كريم، ويظهر خلاله بشخصية جزار، وتضم قائمة أبطاله كل من: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، والفيلم من إخراج وتأليف دينا ماهر وأميرة دياب.

اخر اعمال ريهام عبدالغفور

وكان اخر اعمال ريهام عبدالغفور هو مسلسل كتالوج الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس، الذي يدور في إطار اجتماعي تشويقي، بطولة محمد فراج، ريهام عبد الغفور، تارا عماد، سماح أنور، بيومي فؤاد، أحمد عصام السيد، خالد كمال، دنيا سامي، علي البيلي، وريتال عبد العزيز، تأليف أيمن وتار ومن إخراج وليد الحلفاوي وإنتاج أحمد الجنايني.