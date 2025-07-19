"من ضهر راجل".. محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، التي تحمل اسم «من ضهر راجل»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

صناع اغنية «من ضهر راجل»

والأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو، وشارك في تنفيذ الكليب عدد من صناع العمل، من بينهم: محمود الشيخ (التنفيذ)، محمد مصطفى (مهندس الديكور)، عمرو عاكف (مونتاج)، هاني الصباح، وأحمد بشاري (مدير التصوير)، فيما تولى الإخراج أحمد القيعي.

كلمات اغنية «من ضهر راجل»

وتتضمن كلمات الأغنية رسالة قوية عن الرجولة والمواقف، ومن بين مقاطعها: «أعيش راجل من ضهر راجل.. أعيش جدع من ضهر جدع.. أعيش وخيري على كل راجل.. قال عليا كلام مش جدع»

أحدث اعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، انتهى محمد رمضان، من تصوير أحدث اعلاناته الجديدة بمنطقة سيدي عبد الرحمن، وصور إعلانه الجديد بالساحل الشمالي، وهو من تنفيذ شو ميديا برودكشن محمود الشيخ، ومن إخراج أحمد القيعي، ومدير تصوير أحمد بشاري، وهو من إنتاج MR1 - Agence،ومن المقرر عرضه على عدد من القنوات الفضائية خلال الأيام المقبلة.

اَخر أغاني محمد رمضان

وكان اَخر أغاني محمد رمضان هي اغنيه «إيه يا قلبي» من كلمات وتأليف مصطفى حدوتة، وألحان مصطفى تاج، وميكس وماستر إيهاب كوبليكس.