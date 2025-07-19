بإطلالة أنيقة.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هيفاء وهبي قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بـ إطلالتها الأخيرة بعدما ظهرن بملابس تمزج بين الملابس الرياضية والأنيقة.

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي بقميص أبيض واسع مزين بخطوط بالأحمر والأخصر والأزرق الفاتح مع كتابة جملة Casa Way على الظهر، ونسقت معه تنورة بيضاء قصيرة، وارتدت شراب أبيض كلاسيكي، حذاء باللون الأحمر الغامق وبكعب عالي، ولملمت شعرها من الأمام وصففته على شكل ذيل حصان.

أحدث اعمال هيفاء وهبي

يذكر أن هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ميجا ألبوم غنائي يضم للمرة الأولى قرابة الـ 20 أغنية، وتتعاون فيه مع عدد من كبار الشعراء والملحنين والموزعين بمصر والعالم العربي منهم تامر حسين وإيهاب عبدالواحد، محمد يحيى، وسام عبد المنعم، ملاك عادل، أحمد المالكي ونور، تعاقدت النجمة علي بطولة عملين سينمائيين من بينها فيلم يجمعها بالنجم الكبير مصطفى شعبان، وجار الكشف تفاصيل العملين بمجرد إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل والابطال المشاركين.

اخر اعمال هيفاء وهبي

وكان اخر اعمال هيفاء وهبي هي الاغنيه الدعائية لفيلم أحمد وأحمد، وجاء في كلماتها: «يا أحمد.. بقي كل شوية تجيب رجليا في منكش ليه؟ تديهم صباعك ياكلوا دراعك ليه؟ الناس عاملين كده ليه يا ولاد الإيه!»

وايضا طرحت أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.