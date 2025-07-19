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بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان

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  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 1/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 2/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 3/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 4/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 5/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 6/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 7/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 8/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 9/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 10/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 11/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 12/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 13/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 14/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 15/16
  • بعثة الفنون الشعبية تطير إلى اليابان لتمثيل وزارة الثقافة في العيد القومي المصري باليابان 16/16

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أحمد جودة - القاهرة - بقرار من معالي وزير الثقافة .. تامر عبدالمنعم يترأس بعثة الوزارة لتمثيلها في العيد القومي المصري باليابان

تطير فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية مساء اليوم إلى مدينة اوساكا اليابانية للمشاركة في فاعليات الاكسبوً ٢٠٢٥ باليابان وتقوم بإحياء ثلاثة حفلات من ضمنها العيد القومي المصري.

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يترأس البعثة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بقرار من معالي وزير الثقافة الدكتور احمد هنو ويرافق "عبدالمنعم" وفد فرقة رضا للفنون الشعبية ومديرتها الدكتورة إيناس عبدالعزيز.

وصرح الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية من مطار القاهرة قبل إقلاع الطائرة أن الوفد المرافق له سيمثل مصر من خلال تقديم فقرات تراثية وشعبية مصرية في هذا المحفل العالمي وأعرب عن سعادته أن مصر تتواجد في كل أنحاء العالم من خلال تراثها وثقافتها وحضارتها العظيمة 
وسوف يشهد إحتفال العيد القومي المصري باليابان سفيرنا هناك السفير محمد أبوبكر 
والسيدة أمل قرناقوط المستشار التجاري والصناعي المصري باليابان بالإضافة إلى عناصر السفارة والجالية المصرية المقيمة بطوكيو وأوساكا.

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وذكر "عبدالمنعم" أنه في ضوء توجيهات معالي وزير الثقافة تم التنسيق مع الدكتورة رانيا عبداللطيف وكيل وزارة الثقافة للعلاقات  الثقافية الخارجية من أجل تمثيل مصر علي أكمل وجه.

من ناحية أخرى نظم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم أولى حفلات الموسم الصيفي بالقاهرة والتي قام بإيحائها أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر على خشبة مسرح البالون والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى الحضور وعلى المستوى الإعلامي والصحفي.

وتواجد الجمهور خلال الحفل بشكل مكثف وهو مزيج من محبي الفنان القدير هاني شاكر وجمهور مسرح البالون ورفع المسرح لافتة كامل العدد.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم خلال تقديمه لأمير الغناء العربي هاني شاكر لم أتوقع سهولة الإتفاق على هذا الحفل ولكن هذا كان المتوقع من فنان قدير وعملاق وتشرفت أن أنظم حفل ضخم وكبير لفنان قدير أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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