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صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل

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  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 1/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 2/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 3/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 4/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 5/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 6/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 7/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 8/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 9/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 10/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 11/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 12/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 13/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 14/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 15/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 16/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 17/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 18/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 19/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 20/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 21/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 22/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 23/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 24/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 25/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 26/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 27/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 28/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 29/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 30/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 31/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 32/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 33/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 34/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 35/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 36/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 37/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 38/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 39/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 40/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 41/42
  • صوت مصر أنغام تخطف القلوب والأنظار بحفل استثنائي ومواصفات عالمية في افتتاح مهرجان العلمين.. وتامر عاشور مفاجأة الحفل 42/42

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أحمد جودة - القاهرة - أحيت صوت مصر أنغام حفلا غنائيا ضخما مساء أمس الجمعه وصف بالاستثنائي كامل العدد المقام بمواصفات لايف عالمية من حيث التجهيزات والتنظيم المبهر والحضاري.

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الحفل يعد انطلاقة قوية تليق بافتتاح الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الذي يرتبط باسم مدينة مصرية عالمية واختيارها مدينة للمصايف العربية لعام 2025 من قبل المنظمة العربية للسياحة.

وحضرت أنغام قبل الحفل بساعات لإجراء بروفة الحفل مع أفراد الفرقة الموسيقية وهي عادة تتبعها في كل حفلاتها كي لا تدع اي مجال لاي خطأ  ولو بسيط.

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كان بصحبة أنغام نجلها عمر ومديرة أعمالها راندا رياض وكانا بمثابة دينمو محرك للكواليس خلف المسرح من تجهيزات وبروفة والخطوات التي تحركتها على ريد كاربت ممتدة من غرفتها - التي خرجت منها بكامل أناقتها -  وحتى صعودها على خشبة مسرح "يو أرينا "بصحبة المايسترو العالمي هاني فرحات وسط استقبال حافل من الجمهور الذي كان يتشوق لاطلاتها التي تخطف الأنظار بأناقتها وصوتها الذي يأسر القلوب.

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وافتتحت أنعام وصلتها الطربية الرومانسية بأغنية "عمري معاك" والتى عادة ما تهديها لجمهورها كتحية منها لتبادلهم الأشتياق وردا على حفاوة استقبالهم لها بعاصفة من التصفيق وهتافات وعبارات الإعجاب.

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وقدمت أنغام وصلة غنائية متكاملة الالوان الموسيقية من 31 أغنية كانت بمثابة لوحه مشبعه تضج بالاحساسيس.. فهى صوت مصر أحد أهم مصادر الفن الراق فى وقتنا الحاضر والذي يستحق ان يقال عنه وصف كلمة الفن غذاء للروح وتعميق المشاعر الإنسانية وفهم الذات.

وكانت مفاجأة الحفل حرص  النجم تامر عاشور على حضور الحفل رغم إصابة قدمه وصعد على خشبة المسرح عقب قيام أنغام بتوجيه تحيه له وقدمته للجمهور لمشاركتها تقديم أغنيه من ألحانه وهي "لوحة باهتة".

من جانبه وجه تامر عاشور كلمة لأنغام قبل تقدمه للأغنية معها قائلا: "حمد الله على السلامة" خاصة مع تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة..وقبيل مغادرته للمسرح أعرب عن سعادته الكبيرة بالغناء معها في هذا الحدث، قائلًا بعد انتهاء الأغنية: "مبسوط إني عملت ألحان مهمة في حياتي لمطربة كبيرة زي أنغام".

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كما حرصت أنغام على توجيه كلمة تحية للجمهور قائلة: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتوا بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وامتعت أنغام الجمهور بوصلة من اغانيها التي تالقت بها طوال مشوارها الفنى بداية من " عمري معاك"، ومرورا ب بقالك قلب، حالة خاصة جدا، اساميك الكتيرة، ولا دبلت، ايه الأخبار، القلوب اسرار، ده اللي عندي، سيبك انت، نفضل نرقص، بنعمل حاجات، بين البينين، دلوقتي أحسن، كان برئ، مهزومة، حته ناقصة، هو انت مين، اهي جت  ،خليك معاها، اسكت، اتجاه واحد، اشكي لمين، طول ما انت بعيد، ما جبش سيرتي، عرفها بيا، سيدي وصالك، اكتبلك تعهد، هتنناله الخير، تيجي نسيب وختاما بـ ياريتك فاهمني.

ووجهت أنغام  ايضا كلمة شكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، ولفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات، ووصفتهم أنهم فخر مصر بالإضافة إلى شركة تذكرني  ومجهودها في تنظيم المهرجان.

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة في الفترة من 18 يوليو لـ29 أغسطس المقبل فى قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.


يأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، أثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كل ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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