نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصي خولي يشارك في رمضان 2026 بمسلسل جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن قصي خولي عن مشاركته في السباق الرمضاني القادم 2026 بمسلسل جديد من إنتاج صادق الصباح.

آخر أعمال قصي خولي

وكان آخر أعمال قصي خولي مسلسل القدر، وتناول فكرة القدر وكيف يمكن أن يلعب لعبته ويغير كل حياة الشخص، والعمل مكون من 45 حلقة، بطولة قصي خولي، ديمة قندلفت، رزان جمال، ميلاد يوسف، حسن عويتي، جهاد سعد، رندا كعدي، وغيرهم من السوريين واللبنانيين.

وايضا شارك في مسلسل وأخيرا الذي عرض في رمضان، والذي جمعه بـ نادين نسيب نجيم، ونافس به في موسم دراما رمضان 2023، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي تشويقي، العمل من بطولة، “نادين نسيب نجيم، قصي خولي، منى واصف، سعيد سرحان، وسام صباغ، وسام فارس وغيرهم.

حياة قصي الخولي

تزوج قصى الخولي في الولايات المتحدة الأمريكية من التونسية «مديحة الحمداني» وهي ابنة الفنانة آمال علام وقد هاجرت منذ سنوات بعد إتمام دراستها إلى دبي حيث عملت في عديد من الشركات المعروفة ثم انتقلت للعيش بأمريكا وهناك حصلت على الجنسية الأمريكية، رزق منها بإبنه الأول «فارس» أو كما لقبّه «العميد جونيور»، حاز على جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2006 عن دوره في مسلسل غزلان في غابة الذئاب، كما حاز على نفس الجائزة عام 2011 عن دوره في مسلسل تخت شرقي.

كما شارك في عدد من الأفلام منها فيلم «سيناريو» وهو من تأليفه وإخراجه، إلى جانب أفلام أخرى مثل «رؤى حالمة» و«العشاق» و«سبع دقائق إلى منتصف الليل». وفي المسرح شارك بعدد من المسرحيات أهمها «كسور» و«مدينة الغرائب» و«الدبلوماسيون». افتتح فى سبتمبر 2014 شركة انتاج تلفزيوني أطلق عليها اسم «مجموعة قصي خولي للإعلام».